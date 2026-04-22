Justin Sun poursuit en justice World Liberty Financial (WLFI)

Après des semaines de conflit, le créateur de Tron (TRX), Justin Sun, a décidé de poursuivre en justice le projet crypto du clan Trump, World Liberty Financial. Que s’est-il passé ?

Justin Sun intente un procès à World Liberty Financial

Enregistré hier, le dépôt de plainte accuse World Liberty Financial d’avoir gelé illégalement les tokens de Justin Sun :

M. Sun et les Sociétés Sun, intentent cette action en justice afin de demander des comptes à World Liberty pour avoir mis en œuvre un stratagème illégal visant à s’emparer de biens – plus précisément, des jetons numériques $WLFI cryptographiquement sécurisés, dont la valeur a parfois dépassé le milliard de dollars – que les plaignants avaient légalement acquis auprès de World Liberty.

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Pour comprendre l’affaire, il faut revenir aux débuts de World Liberty Financial. Lors du lancement de son token, WLFI, Justin Sun avait fait partie des plus gros acheteurs, affichant un soutien très public à la politique de Donald Trump et au projet de cryptomonnaies associé à sa famille. Mais l’idylle n’avait pas duré. En septembre 2025, son adresse avait été gelée, emprisonnant 100 millions de tokens WLFI.

Le gel avait eu lieu suite à un transfert de Justin Sun, qui avait envoyé 8,9 millions de dollars de WLFI vers HTX, une plateforme d’échange qu’il gère. Pour World Liberty Financial, c’était une violation de son accord d’investisseur, qui prévoyait de laisser les tokens sur la plateforme pour une certaine durée de temps. À l’époque, Justin Sun avait affirmé qu’il souhaitait simplement « tester » les portefeuilles, et que ce n’était pas une tentative de vente.

Les accusations pleuvent des deux côtés

Depuis, Justin Sun accuse World Liberty Financial d’avoir caché une fonction secrète de gel des WLFI :

Ce qui n’a jamais été révélé, c’est que World Liberty a intégré une fonction de blocage déguisée dans le smart contract utilisé pour déployer les tokens WLFI. Cette fonction confère à l’entreprise le pouvoir unilatéral de geler, de restreindre et, de fait, de confisquer les droits de propriété de tout détenteur de tokens, sans préavis, sans motif et sans recours. C’est l’antithèse de la décentralisation

Dans le dépôt de plainte, Justin Sun pointe du doigt les responsables de World Liberty Financial, les accusant d’avoir saisi une opportunité d’enrichissement au détriment des investisseurs :

Les opérateurs de World Liberty, dont Chase Herro, voient dans ce projet une opportunité en or d’exploiter la marque Trump pour s’enrichir par la fraude.

🌐 A lire – Arbitrum gèle 30 000 ETH après le hack de Kelp DAO : le débat sur la décentralisation d’Ethereum et ces L2 relancé

À ce stade, World Liberty Financial n’a pas répondu. Mais le torchon brûle : un porte-parole de la plateforme avait réagi très vivement aux accusations de Justin Sun il y a quelques jours :

Est-ce que quelqu’un croit encore Justin Sun ? Justin préfère se faire passer pour la victime tout en lançant des accusations sans fondement pour dissimuler ses propres agissements répréhensibles. […] On se voit au tribunal mon pote.

Recevez 20 USDC + 20 € en BTC pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Courtlistener

Illustration : World Trade Organisation via Wikimedia Commons (CC-BY)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.