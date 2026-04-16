Le projet de cryptomonnaies du clan Trump, World Liberty Financial, suscite une nouvelle polémique. Une proposition de gel des actifs irrite ses premiers soutiens, qui pourraient voir leurs tokens bloqués pendant 4 ans.

Une proposition controversée de World Liberty Financial

Publiée mercredi, la proposition de World Liberty Financial est décrite comme un témoignage d’« engagement à long terme » pour le projet. Elle fixe un calendrier de distribution fixe, qui permettrait selon le protocole une meilleure visibilité et prévisibilité pour les investisseurs.

Sauf que les early adopters ne voient pas cela d’un bon œil. Les premiers soutiens du projet, qui détiennent plus de 17 milliards de tokens WLFI (1,3 milliard de dollars au cours actuel), seraient soumis à un blocage de deux ans. Puis leurs tokens pourraient être retirés en fonction d’un calendrier étalé sur deux années supplémentaires. Autrement dit, cela pourrait leur prendre 4 ans pour retirer tous leurs WLFI.

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Pour certains, c’est un acte coercitif : les détenteurs n’ont en effet pas le choix : s’ils n’acceptent pas la proposition, ils resteront bloqués indéfiniment selon World Liberty Financial :

Les détenteurs qui n’acceptent pas expressément le nouveau calendrier restent bloqués indéfiniment selon les conditions existantes.

Justin Sun vent debout contre la proposition

Justin Sun, déjà en opposition avec le projet ces dernières semaines, a publié de vives critiques concernant cette proposition. Selon lui, il s’agit ni plus ni moins d’un hold-up de gouvernance de la part de World Liberty Financial :

Cette proposition n’est pas de la gouvernance. […] Elle a été présentée comme un « signal d’alignement de gouvernance » et un « engagement à long terme », mais derrière l’emballage, c’est l’une des arnaques de gouvernance les plus absurdes que j’aie jamais vues.

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Le fondateur de TRON souligne que la proposition n’en est pas réellement une : selon lui, toute personne votant contre verra ses tokens verrouillés indéfiniment, sans aucun autre moyen de les récupérer.

Si vous vous opposez à cette proposition, vous êtes puni. Cela ne s’appelle pas voter, cela s’appelle de la coercition. Quel système démocratique au monde offre des avantages à ceux qui sont d’accord et enferme ceux qui s’opposent ?

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De multiples polémiques sur la gouvernance de World Liberty Financial

D’autres réactions tout aussi scandalisées ont afflué après l’annonce de World Liberty Financial. Plusieurs investisseurs estiment que l’affaire débouchera sur un recours collectif en justice à l’encontre de l’entreprise.

Rappelons que les neuf plus grands portefeuilles de World Liberty Financial contrôlent près de 60 % du pouvoir de vote. Par ailleurs d’autres grands détenteurs – dont Justin Sun – ont vu leurs fonds bloqués et sont exclus des votes clés. Les polémiques liées à la gouvernance ne sont donc pas nouvelles pour WLFI.

Dès le lancement, 70 % des tokens étaient détenus par des insiders du projet, avec seulement 30% disponible pour la vente publique. La famille Trump et ses soutiens s’étaient donc largement positionnés pour avoir une grande part du gâteau.

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Autre point qu’il faut rappeler : une entité commerciale liée à Donald Trump détient 60% de World Liberty et perçoit 75% de tous les revenus issus des ventes de tokens. En décembre 2025, les Trump avaient empoché 1 milliard de dollars de bénéfices, tout en détenant encore 3 milliards de tokens invendus.

Entre influence suspecte des Émirats arabes unis, emprunt sur Dolomite et gouvernance bancale, le projet du clan Trump enchaîne donc les polémiques. Jusqu’à quand ? À force de crisper ses early adopters, son adoption pourrait se voir freinée. Ce qui est certain, c’est que World Liberty Financial n’est pas le projet décentralisé qu’il prétendait être à ses débuts.

Source : World Liberty Financial via X

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