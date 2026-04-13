« On se voit au tribunal mon pote » : le conflit entre Justin Sun et World Liberty Financial éclate au grand jour

Ce week-end, Justin Sun s'en est pris aux équipes de Wolrd Liberty Financial (WLFI) sur X, qui lui ont répondu de manière cinglante. Que se passe-t-il ?

World Liberty Financial et Justin Sun s'invectivent sur X

En 2024, la famille Trump et certains de ses amis ont lancé le projet crypto World Liberty Financial (WLFI). Nous revenons régulièrement sur le sujet, l’initiative a jusque-là fait beaucoup de promesses, mais n’a toujours pas délivré quoi que ce soit de révolutionnaire dans l’écosystème.

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Parmi les investisseurs précoces dans WLFI, nous retrouvons Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron (TRX). Pourtant, en septembre 2025, une adresse de l’intéressé contrôlant alors 100 millions de dollars de tokens WLFI a été gelée. Si cela n’a pas été précisé, la mesure pourrait faire suite à un non-respect d’un accord, après que Justin Sun a déplacé des tokens sur sa plateforme HTX.

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Quoi qu’il en soit, l’entrepreneur controversé a remis le couvert dimanche matin, en accusant les équipes de World Liberty Financial d’avoir intégré une backdoor dans le smart contract :

Ce qui n'a jamais été révélé – ni à moi ni à aucun autre investisseur – c'est que World Liberty a intégré une fonction de blocage déguisée dans le smart contract utilisé pour déployer les tokens WLFI. Cette fonction confère à l'entreprise le pouvoir unilatéral de geler, de restreindre et, de fait, de confisquer les droits de propriété de tout détenteur de tokens, sans préavis, sans motif et sans recours. C'est l'antithèse de la décentralisation. C'est une porte dérobée présentée comme une porte ouverte. Je dénonce les scandales liés aux tokens, orchestrés par les individus mal intentionnés de WLFI.

Pour leur part, les équipes de WLFI n’ont pas mâché leurs mots dans leur réponse :

Est-ce que quelqu'un croit encore Justin Sun ? Justin préfère se faire passer pour la victime tout en lançant des accusations sans fondement pour dissimuler ses propres agissements répréhensibles. Même tactique, cible différente. WLFI n'est pas la première. Nous avons les contrats. Nous avons les preuves. Nous connaissons la vérité. On se voit au tribunal mon pote.

En réponse à cela, Justin Sun a exhorté « quiconque se [cachant] derrière ce compte officiel » à s’identifier et a réitéré ses critiques, mettant en avant son prétendu statut de « plus grand investisseur de ce projet ».

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Quoi qu'en disent WLFI ou Justin Sun et, quels que soient les torts des deux camps, nous mettons souvent en lumière des lacunes en matière de décentralisation pour leurs initiatives respectives. Ici la querelle ressemble donc à un conflit d'ordre privé, rendu public par les déclarations de Justin Sun, et nous pourrions en apprendre plus à ce sujet prochainement.

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Source : X, Image : World Trade Organization via Wikimédia Commons (CC BY-SA)

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