World Liberty Financial et Justin Sun : la guerre continue à coups de freeze et de délisting

La guerre entre World Liberty Financial et Justin Sun atteint un nouveau sommet. Alors que WLFI a gelé les adresses de HTX, la plateforme d’échange répond en délistant l’USD1. Que s’est-il passé ?

Nouvelle étape dans la guerre entre World Liberty Financial et Justin Sun

World Liberty Financial et Justin Sun s’affrontent désormais dans une bataille judiciaire, après des mois de tension. Mais cela n’a semble-t-il pas apaisé les tendances belliqueuses des participants, qui s’attaquent désormais par exchange interposé.

HTX, la plateforme détenue par Justin Sun, a en effet vu ses adresses bloquées par World Liberty Financial. La société du clan Trump a suivi les recommandations du régulateur britannique, qui a sanctionné HTX pour ses liens avec la Russie.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

En réaction, HTX a délisté l’USD1. Dans un communiqué qui a été réécrit depuis, la plateforme expliquait que le stablecoin de WLFI ne pourrait plus être utilisé sur ses services :

L’équipe du projet World Liberty Financial (WLFI) a récemment déclaré avoir imposé un gel unilatéral sur certaines adresses de la chaîne de blocs HTX à la suite d’examens visant à vérifier le respect des sanctions. En conséquence, la circulation sur la chaîne de blocs de certains actifs WLFI associés à ces adresses a été restreinte.

HTX souligne par ailleurs que la manœuvre est selon elle illégale, et qu’elle n’a pas été prévenue :

Gelés sans communication préalable suffisante, sans fondement contractuel ou juridique adéquat, sans divulgation transparente ou sans respect des procédures réglementaires.

Rendez-vous au tribunal

World Liberty Financial n’a pas communiqué directement sur le sujet, se contentant de rappeler la semaine dernière que ses services se conformaient aux sanctions internationales :

Les transactions impliquant des personnes, des entités ou des adresses de portefeuille associées faisant l’objet de sanctions peuvent faire l’objet d’un examen approfondi, d’un rejet, de restrictions ou d’autres mesures de conformité appropriées.

🌐 Dans l’actualité – Ces arnaques crypto qui ciblent des investisseurs français – Un réseau albanais démantelé

Pour rappel, Justin Sun avait intenté un procès à World Liberty Financial en avril dernier, estimant que ses fonds avaient été gelés illégalement par la plateforme. De son côté, WLFI a poursuivi Sun pour diffamation. Les choses sont donc loin d’être réglées.

Sécurisez vos cryptomonnaies avec un Ledger et profitez de 10 € en Bitcoin offerts

Publicité

Source : HTX

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.