World Liberty Financial et Justin Sun : la guerre continue à coups de freeze et de délisting

La guerre entre World Liberty Financial et Justin Sun atteint un nouveau sommet. Alors que WLFI a gelé les adresses de HTX, la plateforme d’échange répond en délistant l’USD1. Que s’est-il passé ?

le 8 juin 2026 à 12:00.

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Marine Debelloir

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Nouvelle étape dans la guerre entre World Liberty Financial et Justin Sun

World Liberty Financial et Justin Sun s’affrontent désormais dans une bataille judiciaire, après des mois de tension. Mais cela n’a semble-t-il pas apaisé les tendances belliqueuses des participants, qui s’attaquent désormais par exchange interposé.

HTX, la plateforme détenue par Justin Sun, a en effet vu ses adresses bloquées par World Liberty Financial. La société du clan Trump a suivi les recommandations du régulateur britannique, qui a sanctionné HTX pour ses liens avec la Russie.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

En réaction, HTX a délisté l’USD1. Dans un communiqué qui a été réécrit depuis, la plateforme expliquait que le stablecoin de WLFI ne pourrait plus être utilisé sur ses services :

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L’équipe du projet World Liberty Financial (WLFI) a récemment déclaré avoir imposé un gel unilatéral sur certaines adresses de la chaîne de blocs HTX à la suite d’examens visant à vérifier le respect des sanctions. En conséquence, la circulation sur la chaîne de blocs de certains actifs WLFI associés à ces adresses a été restreinte.

HTX souligne par ailleurs que la manœuvre est selon elle illégale, et qu’elle n’a pas été prévenue :

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Gelés sans communication préalable suffisante, sans fondement contractuel ou juridique adéquat, sans divulgation transparente ou sans respect des procédures réglementaires.

Rendez-vous au tribunal

World Liberty Financial n’a pas communiqué directement sur le sujet, se contentant de rappeler la semaine dernière que ses services se conformaient aux sanctions internationales :

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Les transactions impliquant des personnes, des entités ou des adresses de portefeuille associées faisant l’objet de sanctions peuvent faire l’objet d’un examen approfondi, d’un rejet, de restrictions ou d’autres mesures de conformité appropriées.

🌐 Dans l’actualité – Ces arnaques crypto qui ciblent des investisseurs français – Un réseau albanais démantelé

Pour rappel, Justin Sun avait intenté un procès à World Liberty Financial en avril dernier, estimant que ses fonds avaient été gelés illégalement par la plateforme. De son côté, WLFI a poursuivi Sun pour diffamation. Les choses sont donc loin d’être réglées.

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Source : HTX

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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