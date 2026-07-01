1,4 milliard de dollars de plus : les revenus crypto de Donald Trump ont explosé en 2025

Les cryptomonnaies sont devenues, en 2025, la principale source d'enrichissement personnel de Donald Trump. C'est ce que révèle sa déclaration annuelle de patrimoine, publiée mardi par le Bureau d'éthique gouvernementale (OGE) américain. Et les chiffres dérangent.

Plus d'un milliard de dollars tirés de la crypto

Selon un calcul de Reuters réalisé à partir de ce document de plus de 900 pages, Donald Trump a enregistré environ 1,4 milliard de dollars de revenus provenant de ses activités dans les cryptomonnaies en 2025. Cela fait des actifs numériques la principale source de revenus du président des Etats-Unis.

Le gros du montant provient de deux origines. D'une part, World Liberty Financial (WLF), l'entreprise crypto cofondée par le président et ses fils, a rapporté à ses autres sociétés près de 800 millions de dollars, dont plus de 520 millions issus de la vente de tokens et plus de 250 millions de la cession de participations dans l'entreprise.

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De l'autre côté, on trouve les gains liés aux memecoins, en particulier le TRUMP. Ils dépassent 235 millions de dollars de ventes de tokens supplémentaires, auxquels s'ajoutent 65 millions issus de la vente d'equity liée à WLFI, ainsi que près de 290 millions classés comme revenus provenant de wallets crypto associés à World Liberty. Les documents montrent également un montant distinct de 635 millions de dollars lié à la vente des « Celebration Coins » liés au président.

Conséquence directe de cette manne : la fortune personnelle de Donald Trump s'est envolée. Son patrimoine, essentiellement porté par la crypto, est passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026, selon les estimations de Forbes. Il a donc presque triplé.

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Conflits d'intérêt et alliances

Cette explosion des revenus alimente les critiques. Donald Trump est régulièrement accusé de conflits d'intérêts, car ses investissements dans la crypto se sont accompagnés de plusieurs mesures de dérégulation du secteur. Autrement dit, ses positionnements politiques ont directement permis ce gain de 1,2 à 1,4 milliard de dollars.

De son côté, la Maison-Blanche s'en est toujours défendue, comme elle l'a réitéré cette semaine :

Ni le président ni sa famille n'ont jamais été, ou ne seront jamais, en situation de conflit d'intérêts.

Plusieurs entreprises du secteur ont par ailleurs noué des liens étroits avec les affaires de la famille Trump. C'est le cas notamment de Crypto.com, qui a investi environ un milliard de dollars dans une coentreprise avec Trump Media après avoir intensifié son lobbying et versé 11 millions de dollars à des comités politiques liés au président.

Binance figure aussi parmi les partenaires notables : son fondateur Changpeng Zhao a été gracié par Trump quelques mois après la conclusion d'un accord avec un fonds souverain émirati ayant injecté 2 milliards de dollars dans World Liberty Financial. Quant au controversé Justin Sun, il avait investi 75 millions de dollars dans WLFI alors qu'une enquête de la SEC le visant était abandonnée.

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Enfin, WLFI a aussi été pointée du doigt pour un partenariat avec la plateforme AB DAO, dont un projet passé impliquait des personnes visées par des sanctions américaines et britanniques.

La zone grise est donc inédite, d'autant plus que les entreprises crypto continuent à alimenter ces liens troubles. Pour les élections "midterm" de 2026, elles ont déjà déversé 189 millions de dollars pour influencer l'issue du vote. Malgré les critiques, Donald Trump reste donc bien "le président des cryptos". Mais avant de ses propres cryptos.

Source : Reuters

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