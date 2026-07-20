Kalshi : le téléprompteur de Trump gagne 100 000 dollars en pariant sur ses discours

L’opérateur du téléprompteur de Donald Trump aurait empoché plus de 100 000 dollars sur Kalshi en pariant sur les mots prononcés par le président lors de ses discours. La Maison-Blanche l’a suspendu.

Un délit d’initié présumé au cœur de la Maison-Blanche

L’affaire a de quoi surprendre. Gabriel Perez, opérateur du téléprompteur de Donald Trump depuis 2016, est soupçonné d’avoir gagné plus de 100 000 dollars en pariant sur les discours du président américain via la plateforme de marchés prédictifs Kalshi.

Selon des sources proches de l’enquête menée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Perez plaçait ses paris sur le marché « Mentions » de Kalshi. Ce dernier permet de spéculer sur la présence de mots, d’expressions ou de sujets précis dans les prises de parole publiques.

🚨 IT'S OFFICIAL: President Trump has placed his speech teleprompter operator on LEAVE WITHOUT PAY while they're being investigated for making allegedly $90K on Kalshi by betting on Trump's speeches "I spoke with him about it. He believes it's deeply unfortunate and frankly a… pic.twitter.com/vDqqoB3Bqs — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 16, 2026

Sa position lui donnait un avantage évident. Perez est en effet réputé pour être l’un des derniers à relire les discours du président, y compris les modifications de dernière minute apportées par Trump lui-même. Son salaire annuel s’élève à 175 000 dollars en tant qu’assistant adjoint du président.

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Plus d’une douzaine de discours concernés

L’enquête de la CFTC a identifié des paris placés sur au moins une douzaine de discours sur une période de trois mois. Parmi eux, on trouve le discours sur l’état de l’Union de février, une allocution en prime time en décembre, l’intervention au Forum économique mondial de Davos en janvier, ainsi que les remarques de Trump lors d’une cérémonie de la Medal of Honor en mars.

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Détail révélateur, les enquêteurs ont constaté que Perez retirait parfois ses paris en cours de discours lorsque Trump s’écartait du texte préparé. Le président lui-même reconnaît improviser environ 80 % du temps.

C’est l’équipe de surveillance de Kalshi qui a détecté les mouvements suspects et alerté la CFTC.

Notre équipe de surveillance a rapidement signalé et transmis ces transactions à la CFTC, et nous coopérons avec les régulateurs. Robert DeNault, responsable de l’application des règles chez Kalshi.

Une suspension et une négociation avec les régulateurs

La Maison-Blanche a placé Gabriel Perez en congé administratif sans solde. La porte-parole Karoline Leavitt a qualifié la situation de « profondément regrettable et franchement une honte », précisant que Donald Trump avait lui-même pris la décision de le suspendre.

Perez est actuellement en discussion avec la CFTC pour régler l’affaire. Les termes évoqués incluraient la restitution de ses gains et l’engagement de ne plus effectuer de tels paris. Les procureurs fédéraux de Manhattan, alertés par la CFTC, ont pour leur part refusé d’ouvrir une enquête criminelle.

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Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large. Le Département de la Justice américain a récemment lancé ses premières poursuites pour délit d’initié sur les marchés prédictifs, visant notamment un militaire des forces spéciales ayant parié sur la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, ainsi qu’un employé de Google accusé d’avoir parié sur les recherches d’utilisateurs grâce à des données internes.

Kalshi face au défi des délits d’initiés

Pour Kalshi, valorisée récemment autour de 40 milliards de dollars, ces affaires posent un défi majeur en matière de conformité. La plateforme a mis à jour ses politiques le mois dernier pour exiger que les utilisateurs déclarent leur employeur.

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La Maison-Blanche avait de son côté publié une note interne en mars dernier, avertissant son personnel contre l’utilisation d’informations non publiques pour parier sur les marchés prédictifs. Un avertissement visiblement insuffisant. À noter également que Trump Media, la société de médias du président, a annoncé en octobre dernier étudier le lancement de sa propre offre de marchés prédictifs.

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Sources : ABC News, The Guardian

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