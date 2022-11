Comment gagner du Bitcoin (BTC) gratuitement en 2022 ?

Vous souhaitez gagner du Bitcoin (BTC) gratuitement ? Vous êtes au bon endroit. Voici 3 manières de gagner des BTC en jouant à des jeux vidéo ou en navigant simplement sur Internet. N'attendez plus et découvrez tout de suite comment obtenir gratuitement du Bitcoin.

Vous avez envie d'avoir du Bitcoin gratuit plutôt que d'acheter du BTC ? Nous allons faire un petit tour d'horizon des différentes techniques pour gagner des bitcoins gratuitement en 2022. Mais avant cela, nous devons rappeler un peu l'histoire du Bitcoin.

Le Bitcoin (BTC) est une cryptomonnaie créée en 2008 par Satoshi Nakamoto. Il s'agit de la première cryptomonnaie se basant sur la technologie révolutionnaire qu'est la blockchain.

La blockchain permet à Bitcoin de maintenir un registre de transaction de manière sécurisé et décentralisé, tout en garantissant la fidélité des données, ce qui permet de se passer du besoin d'un intermédiaire.

Vous en avez probablement beaucoup entendu parler au fil des années, le Bitcoin a su se maintenir au sommet de l'industrie des cryptomonnaies, industrie qui est d'ailleurs née du Bitcoin. Bien sûr, l'évolution de son cours a défrayé les chroniques à chaque hausse ou baisse significative.

Alors, vous cherchez peut-être à en obtenir. Pour cela, deux moyens s'offrent à vous. Vous avez quelques options pour tenter d'en obtenir de petits montants de manière gratuite, ce que l'on va développer dans cet article, mais vous pouvez aussi acheter du Bitcoin si vous désirez en acquérir de plus gros montants.

Pour cela, vous pouvez vous rendre sur eToro, une plateforme d'échange fiable et sécurisée vous permettant d'acheter du Bitcoin en quelques clics seulement :

Si vous êtes en quête d'options pour gagner des Bitcoins gratuitement, passons à la suite.

👉 Envie d'aller plus loin ? Retrouvez notre analyse complète du Bitcoin (BTC)

Notez premièrement que 1 Bitcoin est divisible en sous-unités appelées satoshis, ou sats dans le jargon. Il est possible de gagner de petits montants de Bitcoin sous forme de sats qui s'accumulent avec le temps, et 1 sat est l'équivalent de 0,00000001 Bitcoin.

Ainsi, pour gagner des Bitcoins sous forme de sats de manière totalement gratuite, plusieurs options s'offrent à vous, et nous allons vous en présenter trois en détails.

Bitcoin Bounce, un jeu pour gagner du Bitcoin

Bitcoin Bounce est un jeu mobile créé en 2019 par THNDR Games disponible uniquement sur Android et iPad. Le principe est extrêmement simple : vous incarnez le logo Bitcoin et le but est d'arriver le plus loin possible en sautant de bloc en bloc sans tomber.

Vous trouverez au cours d'une partie plusieurs bonus pour vous aider à vous propulser, comme des éclairs qui améliorent votre vitesse.

Figure 1 : Aperçu du gameplay de Bitcoin Bounce

Lors de votre session, vous pourrez trouver un ticket qui vous permettra de participer à une loterie qui a lieu chaque jour. Celle-ci récompense de manière aléatoire les joueurs possédant un ou plusieurs tickets avec du Bitcoin. Plus vous possédez de tickets, plus votre chance d'avoir du Bitcoin gratuit est élevée.

Jouer régulièrement et être bon au jeu vous donne davantage de chances d'obtenir des tickets et ainsi avoir de meilleures chances d'obtenir des satoshis.

Chaque jour, entre 100 et 5 000 sats sont distribués aux gagnants de la loterie, sachant que 5 000 sats correspondent à environ 1 euro au cours du Bitcoin actuel (8 novembre 2022).

Enfin, il est possible de participer à des événements organisés par les développeurs sur Twitter pour avoir une chance d'obtenir du Bitcoin selon vos performances dans le jeu.

Gagner des bitcoins avec ZEBEDEE

Et si l'on vous disait qu'il était possible de récupérer du Bitcoin gratuitement en jouant à un jeu très populaire comme Counter Strike : Global Offensive (CS:GO) sur PC ? C'est tout à fait possible grâce à ZEBEDEE.

Figure 2 : Un serveur CS:GO hébergé par ZEBEDEE permettant de gagner des bitcoins

En utilisant ZEBEDEE, vous pouvez rejoindre des serveurs CS:GO spécialement créés dans le but de faire gagner des bitcoins aux joueurs. Bien sûr, gagner et obtenir de bonnes performances dans la partie est essentiel pour espérer empocher du Bitcoin gratuit.

Deux autres jeux permettant de gagner des bitcoins sont disponibles avec ZEBEDEE :

ZEBEDEE Kart , un jeu de course multijoueur disponible sur PC. Vous pouvez y créer des parties en paramétrant des frais d'admission en satoshis, et les gagnants de la course se partagent du Bitcoin ;

, un jeu de course multijoueur disponible sur PC. Vous pouvez y créer des parties en paramétrant des frais d'admission en satoshis, et les gagnants de la course se partagent du Bitcoin ; SaruTobi, un jeu mobile disponible sur Android et iOS dont le but est de voler le plus loin possible en collectant des bananes et des pièces ayant une valeur réelle en Bitcoin (sats).

D'autres jeux permettant de gagner des Bitcoins sont en développement chez ZEBEDEE, et verront le jour dans les mois et années à venir.

CryptoTab, récupérer du Bitcoin gratuitement en navigant sur Internet

Jouer à des jeux n'est pas de votre goût ? Il est également possible de gagner des Bitcoins sans rien faire en utilisant CryptoTab, un navigateur qui va vous permettre de miner du Bitcoin tant que le navigateur est ouvert. CryptoTab propose également une extension Google Chrome si vous ne souhaitez pas utiliser un navigateur dédié.

Plus précisément, CryptoTab va miner des Monero (XMR) qui seront automatiquement convertis en Bitcoin, puisque miner du Bitcoin simplement avec une extension ou un navigateur n'est pas possible contrairement au minage du Monero.

Notez que plus le processeur (CPU) de votre PC est puissant, plus vous recevrez de XMR avec le temps, et donc vos récompenses en Bitcoin également.

Attention toutefois puisque miner avec CryptoTab a des conséquences qu'il ne faut pas négliger :

Votre PC sera plus lent puisque votre CPU se concentre sur le minage ;

Votre PC chauffera plus vite ;

La batterie de votre PC sera consommée bien plus vite si vous n'êtes pas sur secteur, et l'électricité consommée augmentera et donc votre facture d'électricité par la même occasion.

👉 Retrouvez notre guide complet sur CryptoTab

Conclusion sur les différents moyens d'avoir du Bitcoin gratuit

Les moyens de gagner du Bitcoin gratuitement ont beaucoup évolué avec le temps. Alors qu'au départ il était possible d'en gagner en participant à des faucets, vous pouvez aujourd'hui en gagner en jouant à des jeux vidéo ou en navigant simplement sur Internet comme nous l'avons vu.

Notez que pour retirer vos Bitcoins ainsi gagnés, il est nécessaire de posséder un portefeuille numérique comme Bitcoin Core ou Electrum. Des portefeuilles physiques, davantage sécurisés, existent également comme ceux proposés par Ledger.

Gardez aussi à l'esprit que le montant en Bitcoin qu'il est possible de gagner gratuitement par ces moyens est relativement faible. C'est seulement sur la durée que vous parviendrez éventuellement à empocher un montant de satoshis, et donc de Bitcoins, intéressants.

Enfin, il existe de nombreuses autres méthodes pour gagner gratuitement d'autres cryptomonnaies que le Bitcoin, et les montants qu'il est possible de récupérer sont plus importants. Par exemple, Sorare est un jeu de football Play to Earn dans lequel il est possible de gagner de l'Ethereum (ETH).

👉 Voici également notre guide pour gagner des cryptomonnaies gratuitement

Sources - Figure 1 : Play Store ; Figure 2 : Site de ZEBEDEE

