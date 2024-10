Vers un ATH du Bitcoin avant la fin de l'année ? Analyse du BTC du 21 octobre 2024

La saisonnalité favorable, que le marché attend depuis plusieurs mois, pourrait-elle être en train d'agir positivement sur BTC ? Il est difficile d'identifier les raisons qui font de Bitcoin l'un des actifs les plus performants de ces derniers jours ; néanmoins, il progresse, et la question du prochain mouvement peut désormais être à l'ordre du jour !

Une correction avant de repartir à la hausse ?

Nous sommes le lundi 21 octobre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 68 500 dollars.

Le contexte macroéconomique, contrairement à la saisonnalité crypto, ne semble pas envoyer tous les signaux positifs que les marchés à risque pourraient attendre. Les données sont mauvaises, l'inflation est toujours présente, les chiffres du marché de l'emploi semblent incohérents aux États-Unis, et la géopolitique se dégrade.

D'ailleurs, la semaine sera avare en données macroéconomiques. En effet, la prochaine échéance majeure est prévue pour le 30 octobre avec la première estimation du PIB américain. Le lendemain, l'inflation PCE pour le mois de septembre sera publiée, suivie des chiffres de l'emploi NFP le 1er novembre.

Ce calme ne sera donc que temporaire : la tempête gronde, puisqu'un enchaînement d'événements animera ensuite les marchés, pour une conclusion en apothéose : les élections américaines le 5 novembre prochain et la décision de politique monétaire de la Fed le 7.

Nous entrons également dans la saison des résultats d'entreprises. Hasard du calendrier, tous les résultats ayant un impact majeur dans l'univers technologique et crypto semblent s'aligner à la fin du mois d'octobre avec :

23 octobre : Tesla,

29 octobre : Microsoft,

30 octobre : Alphabet (Google), Meta, MicroStrategy, Coinbase,

31 octobre : Apple, Amazon,

14 novembre : Nvidia.

Prenons donc une grande respiration, car si cette semaine pourrait encore être calme, les 2 semaines suivantes devraient agiter les marchés.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,20 % +5,90 % +8,30 % ETH / Bitcoin +2,70 % +1,40 % -1,70 %

Bitcoin : des flux institutionnels sans ambiguïté

Les flux des ETF Bitcoin spot aux États-Unis montrent un optimisme qui n'avait plus été affiché depuis février 2024 : la semaine dernière, l'ETF IBIT de BlackRock a enregistré à lui seul 1,14 milliard de dollars de capitaux entrants.

Plus globalement, depuis le 11 octobre, les produits ETF spot Bitcoin américains ont enregistré des flux nets entrants d'environ 2,4 milliards de dollars. Si l'histoire venait à se répéter avec un retour durable des institutionnels sur le marché crypto, nous pourrions voir une nouvelle jambe haussière se développer.

Historique des flux ETF Bitcoin spot US

Bitcoin : les marchés dérivés s'échauffent

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts regagnent des territoires « pivot » pour 2023, qui pourraient faire basculer les marchés dans une zone d'excès spéculatif. L'arrivée dans ces zones ne remet généralement pas en question la tendance, qui est actuellement haussière.

Toutefois, des mouvements imprévisibles et soudains peuvent se développer afin de chasser les excès de liquidités, assainir le contexte et permettre une continuation plus organique de l'action des prix.

Le danger immédiat réside dans la bougie du 14 octobre, dont la construction a été essentiellement produite par le déclenchement des liquidations de short. Cette bougie est donc plus friable qu'une bougie standard. Nous avons également pu observer, la semaine dernière, que de nombreuses liquidités sont positionnées sous le creux du 13 octobre.

Marchés dérivés du Bitcoin en journalier

Bitcoin : la tendance s'affirme !

BTC parvient à terminer la semaine autour des 69 000 dollars, une clôture très encourageante pour la suite du mouvement, avec un RSI qui valide une potentielle continuation haussière. Le dernier signal de ce calibre avait été envoyé au marché en octobre 2023.

La tendance est désormais pleinement inscrite dans un alignement de sommets et de creux ascendants, avec un point bas majeur qu'il conviendra de protéger autour des 59 000 dollars.

La question qui se pose désormais réside dans la capacité du Bitcoin à continuer, à court terme, dans un momentum haussier ou s'il doit retracer en quête d'un nouveau creux majeur.

Ce sont les 2 scénarios qui s'opposent désormais : continuer à progresser en quête des liquidités présentes au-dessus des prix ou, au contraire, nettoyer les intérêts ouverts par les accumulations de positions longues avant de repartir à la hausse.

Pour favoriser le côté organique du mouvement, un retracement serait à privilégier. Celui-ci pourrait prendre appui :

dans la zone des 65 000 à 66 000 dollars ;

ou dans la zone des 61 500 à 62 800 dollars.

Un mouvement plus profond pourrait dégrader significativement la construction haussière, en particulier s'il venait à franchir les 59 000 dollars, remettant en question l'hypothèse d'une sortie haussière de la consolidation pluri-mensuelle.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, Bitcoin est de retour dans un momentum haussier. Les indicateurs des marchés dérivés montrent qu'une surchauffe est imminente. Une continuation au-delà des 70 000 dollars pour le prix du BTC pourrait déclencher un excès spéculatif, favorisant des mouvements brusques. Pour privilégier un mouvement organique, une correction prochaine pourrait être bénéfique au Bitcoin.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse sortir de sa consolidation 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

