Le Bitcoin vise-t-il un retour vers les 65 000 dollars ? Analyse du BTC au 7 avril 2025

Le Bitcoin plie sous la pression des marchés actions, dans un contexte macroéconomique fragilisé par la politique de l’administration Trump. Une réaction rapide s’impose, sous peine de voir l’actif basculer dans une phase baissière impulsive en unité journalière.

La politique Trump conduit les marchés à une baisse historique

En ce lundi 7 avril 2025, le prix du Bitcoin clôture la semaine à 78 300 dollars, enregistrant une baisse de 5,12 %. La pression provoquée par l’annonce de nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis pèse lourdement sur les marchés, qui se contractent avec vigueur.

La semaine débute d’ailleurs dans le rouge : depuis la clôture, le Bitcoin poursuit sa chute, affichant un prix avoisinant les 76 500 dollars à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Difficile d’anticiper la suite dans un contexte rarement aussi incertain, marqué par une baisse historique sur les marchés traditionnels. Cette chute évoque des contre-performances dignes des plus grands krachs de ces dernières années, avec en tête la crise du Covid ou celle des subprimes.

Toutefois, des seuils techniques majeurs, parfois sur une base mensuelle ont été atteints sur les indices américains, laissant entrevoir un possible ralentissement de la pression vendeuse. Rien n’est pourtant certain, tant le contexte actuel ne montre aucun signe d’amélioration et semble, au contraire, plonger dans ce qui pourrait marquer la lente agonie de l’âge d’or de la mondialisation.

Acheter facilement la crypto BTC avec Kraken

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sur les marchés dérivés, malgré la baisse amorcée ces dernières heures, l’open interest continue de progresser, traduisant un repositionnement actif des spéculateurs. Les frais de financement, toujours positifs, témoignent d’un biais haussier dominant, porté par des acteurs semblant convaincus qu’un point bas pourrait bientôt être atteint.

Ce positionnement pourrait toutefois favoriser une continuation. En effet, les positions long alimentent, via leurs stop loss ou seuils de liquidation, des poches de liquidité que le marché pourrait exploiter pour prolonger sa tendance baissière.

Côté capitalisation, le Bitcoin conserve sans surprise son statut de leader incontesté de l’écosystème crypto, en tête du classement avec une capitalisation de 1 488 milliards de dollars — en recul de 170 milliards depuis notre précédente analyse.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -9,50 % -8,50 % -13,20 % ETH / Bitcoin +0,60 % -6,00 % -14,40 %

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Academy

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Bitcoin, poursuite de la baisse ou chasse aux liquidités avant un rebond haussier ?

Réveil difficile ce lundi matin : le Bitcoin, jusque-là remarquable par sa résilience, fléchit en franchissant la zone de support qu’il semblait consolider depuis plusieurs semaines. À ce stade, il demeure complexe de déterminer s’il s’agit d’une simple chasse aux liquidités ou du début d’une véritable phase de correction prolongée.

Dans un contexte où la tendance hebdomadaire demeure nettement baissière, les données statistiques suggèrent une poursuite du mouvement. L’actif pourrait ainsi chercher à se stabiliser sur un nouveau palier au sein de la zone de demande 2024, située entre 60 000 et 73 000 dollars. Le sommet de cette zone pourrait d’ailleurs faire office de support.

Cela étant, la journée comme la semaine ne font que commencer. Les clôtures — et par conséquent les cassures — ne sont pas encore actées, laissant la porte ouverte à divers scénarios dans les jours à venir. En outre, nous surveillerons avec attention, la moyenne mobile à 50 semaines, niveau autour duquel le Bitcoin pourrait lutter.

Sur les marchés dérivés, le biais reste, à l’heure actuelle, plutôt haussier. Un élément qui, paradoxalement, dans une dynamique baissière, peut favoriser une extension du mouvement vers le sud. Parmi les autres facteurs clés, la conjoncture macroéconomique s’impose désormais comme un paramètre central : le catalyseur baissier actuel découle directement des baisses historiques observées sur les indices américains.

Trader la crypto BTC sur la plateforme décentralisée Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Si la dynamique baissière devait se prolonger, la confluence entre la moyenne mobile à 50 mois et la ligne de tendance reliant les sommets de la zone d'accumulation 2024 pourrait constituer un point de repli stratégique, susceptible de provoquer une réaction des prix. Cette zone technique se situe entre 62 000 et 65 000 dollars.

Pour faire face à la pression vendeuse qui menace de s’installer durablement, le Bitcoin doit impérativement réagir et clôturer au-dessus des 81 648 dollars en unité journalière. Ce seuil correspond à la zone de polarité, matérialisée par le retracement de 50 % depuis le rejet des 88 000 dollars survenu mercredi dernier, à la suite des annonces de D. Trump. Ce niveau de référence devra néanmoins être réévalué à l’issue de la formation complète de la jambe baissière en cours.

La reconquête de cette zone permettrait également de franchir la moyenne mobile à 7 jours, désormais alignée à la baisse avec les moyennes à 20 et 50 jours. Cet alignement, conjugué à l’ouverture rapide des bandes de Bollinger, traduit une pression directionnelle nette sur l’unité de temps journalière. Pour écarter le risque d’une phase impulsive baissière, la réintégration de ce niveau s’avère donc essentielle.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ?

Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Academy dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

En résumé, le Bitcoin cède sous la pression exercée par les marchés actions, dans un contexte macroéconomique affaibli par la politique de l’administration Trump. Une réaction rapide est nécessaire, faute de quoi l’actif risque de plonger dans une dynamique baissière impulsive en unité journalière. Pour enrayer ce scénario, la reconquête des 81 500 dollars s’avère indispensable.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse réintégrer son range à 91 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Tradez la volatilité crypto de manière décentralisée avec dYdX

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital