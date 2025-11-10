Bitcoin prêt pour une relance à 120 000 dollars ? Analyse du BTC au 10 novembre 2025

Le Bitcoin pourrait avoir inscrit son point bas la semaine dernière, bien que des confirmations sur l’unité de temps journalière soient encore nécessaires pour le valider. La structure en formation sur les unités de temps inférieures reste néanmoins encourageante, offrant une zone d’appui solide pour l’évolution du prix.

La fin du blocage budgétaire américain est imminente

En ce lundi 10 novembre 2025, à 12h44, le Bitcoin s’échange aux alentours de 106 000 dollars, après un rebond en fin de semaine dernière.

Le shutdown américain entre dans sa 40ᵉ journée depuis le début de l’impasse budgétaire aux États-Unis. La pression s’intensifie, mais les dernières informations laissent entrevoir la possibilité d’un consensus dans les prochains jours.

Dans ce contexte, les marchés pourraient retrouver leur dynamique, avec la reprise attendue de la publication des données macroéconomiques.

La fin du blocage budgétaire, bien qu’elle ne constitue qu’un retour à la normale, ôterait un poids important sur les marchés en dissipant une partie des incertitudes pesant actuellement sur l’état de l’économie.

Toutefois, cette situation reste à double tranchant : des réajustements brusques pourraient survenir si les prochaines données venaient contredire les anticipations, actuellement orientées vers une nouvelle baisse des taux en décembre.

Du côté des marchés dérivés pour Bitcoin, les acheteurs compulsifs semblent s'être calmés, la baisse sous les 100 000 dollars a eu son effet et désormais le biais semble s'orienter du côté des vendeurs.

Les phases de consolidation semblent être une opportunité pour le camp vendeur de se positionner et les acheteurs se font plutôt rares malgré des prix qui haussent tranquillement.

Un équilibre retrouvé qui semble aller dans le sens d'une phase plus apaisée dans l'action de prix du Bitcoin.

Les indicateurs de performance du Bitcoin confirment, contre le dollar, un léger rebond à court terme ; contre Ethereum, un équilibre semble s'installer avec des variations inférieures à 2 % sur l'ensemble des horizons de temps.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +3,70 % -1,70 % -5,70 % Bitcoin / Ethereum -0,30 % +1,60 % +0,90 %

Le rebond se concrétise mais il manque...

Bitcoin est dans une situation où les tendances hebdomadaire, 3 jours et journalières sont désormais baissières. Ce n'est pas une situation très confortable, mais cela reste une configuration que nous avons déjà observée lors des grandes phases de consolidation de ce cycle.

En effet, en septembre 2024 ou encore en avril 2025, Bitcoin venait absorber de la liquidité sous sa moyenne mobile à 50 semaines tout en affichant des tendances majoritairement baissières.

Dans cette situation, il paraît cohérent d'envisager un basculement de son propre biais à la baisse et d'envisager des positions vendeuses.

Ainsi, le risque de voir un prochain sommet inférieur au précédent augmente, validant la continuation d'une tendance qui ne sera remise en question en hebdomadaire qu'au franchissement des 116 300 dollars.

Pour ceux qui souhaiteraient chercher une entrée à l'achat, il faudra surveiller l'unité de temps journalière, qui pourrait donner des signaux avant-coureurs d'une reprise tout en offrant des niveaux d'invalidation plus rapides.

Sur cette échelle de temps, le prix nécessite encore du temps afin de développer une structure fiable sur laquelle s'appuyer.

Un premier signal positif pourrait toutefois être donné au franchissement des 107 000 à 108 000 dollars, zone qui pourrait en cas d'échec renvoyer les prix dans la zone de consolidation des 100 000 à 104 000 dollars, sur laquelle nous pourrions construire un nouveau creux supérieur au précédent, formant ainsi une nouvelle base solide.

Si toutefois BTC trouvait la force de franchir cette première zone, alors le prochain défi se trouve entre 110 500 et 112 000 dollars, niveau clé sur plusieurs unités de temps qu'il faudra reconquérir pour ouvrir la voie des 120 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle hebdomadaire

Toute idée de reprise haussière serait à remettre à plus tard si Bitcoin venait à franchir le point bas de la semaine dernière (98 900 dollars). Un retour dans la structure H4 qui s'est construite depuis mercredi 5 novembre (entre 100 000 et 104 000 dollars) n'est pas à exclure afin de former le creux journalier évoqué plus haut.

Nous pouvons également envisager une nouvelle prise de liquidité sous le creux du 4 novembre, mais dans ce cas, la réaction devra être rapide et montrer la présence massive d'acheteurs. Réaction qui nous a fait défaut en début de semaine dernière.

Pour terminer sur une note positive, nous pouvons observer la structure 4 heures en cours de formation sur Bitcoin, qui montre une volonté certaine d'endiguer la baisse en cours en réalignant des sommets et des creux haussier. Cette construction pourrait être le point de départ (dans une zone d'intérêt majeur) d’un rebond conséquent.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle 4 heures

En résumé, le Bitcoin pourrait avoir atteint son point bas, bien qu'il manque des confirmations sur l'unité de temps journalière pour en être certain. La structure qui se développe en petite unité de temps est toutefois encourageante, comme l'absorption des liquidités sous la moyenne mobile 50 semaines réalisée en hebdomadaire.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse atteindre les 150 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

