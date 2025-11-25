Bitcoin peut il rejoindre les 108 000 dollars ? Analyse du BTC au 25 novembre 2025

Le Bitcoin paraît entrer dans une phase de ralentissement, suite à la correction amorcée début novembre. Un rebond est actuellement en cours de construction, mais suffira-t-il à valider un retournement haussier ouvrant la voie à de nouveaux sommets, ou marquera-t-il au contraire la fin du rallye précédent ?

Les anticipations de baisse de taux jouent au yo-yo

Ce mardi 25 novembre 2025, à 10h41, le Bitcoin évolue autour de 86 800 dollars, après avoir marqué un ralentissement dans la zone des 80 000 dollars, traduisant une tentative de freiner une dynamique baissière soutenue.

Le chiffre de l’emploi NFP publié en fin de semaine dernière a ravivé les tensions autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, en réduisant à 30 % les anticipations de baisse des taux pour le mois de décembre.

Ce signal structurel a suggéré un changement d’orientation du marché, enclenchant une dynamique risk-off et un arbitrage défavorable aux actifs risqués.

Dans ce contexte, les principaux indices boursiers ont fléchi, tandis que les cryptomonnaies plongeaient dans une séquence baissière marquée, rappelant que le scénario d’un retournement à la baisse reste pleinement envisageable.

Oui, l’optimisme généralisé qui prédominait depuis plusieurs mois peut s’essouffler. Le marché nous l’a rappelé ces derniers jours à travers une montée des craintes, affectant une large palette d’actifs financiers.

Toutefois, les déclarations des membres de la Réserve fédérale vendredi ont eu un effet apaisant : un consensus semble émerger en faveur de la poursuite des baisses de taux lors de la prochaine réunion.

Bien sûr, l’inflation demeure une préoccupation, et le marché de l’emploi montre des signes de reprise. Pourtant, ce matin, 80,9 % des intervenants anticipent une baisse des taux, ouvrant la voie à un rebond modéré mais empreint de conviction.

Du côté des marchés dérivés pour Bitcoin, le sentiment est à nouveau cohérent avec la peur ambiante, et les vendeurs sont désormais majoritaires.

C'est d'ailleurs ce sentiment qui prédomine en ce début de semaine, et ce malgré un rebond d’environ 10 % pour BTC.

Il est rassurant que le déni baissier prenne fin, ce qui pourrait permettre enfin la construction d’un point bas.

Il convient néanmoins de monitorer avec attention la situation. En effet, un retour trop rapide du biais acheteur pourrait être puni une dernière fois.

Graphique et indicateurs des marchés dérivés du Bitcoin

Les indicateurs de performance du Bitcoin traduisent essentiellement la correction observée ces dernières semaines, tout en mettant en évidence la résilience du BTC face à son homologue Ethereum. Toutefois, la dynamique semble progressivement s’inverser, comme en témoigne l’évolution récente des données sur 24 heures.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +1,40 % -4,40 % -22,10 % Bitcoin / Ethereum -1,80 % +1,10 % +6,80 %

Une zone technique propice à la construction d’un point bas durable ?

Nous mettions en avant depuis plusieurs analyses le déni manifeste de la baisse, qui était clairement visible sur les marchés dérivés, et ce malgré un mouvement rapide et puissant.

Ce comportement contradictoire, qui voyait des positions acheteuses s’ouvrir dans les baisses, apportait du fioul au mouvement et rendait difficile la construction d’une phase de consolidation en vue de restructurer à la hausse.

Désormais, sur une zone de forte probabilité de rebond, dans la structure hebdomadaire construite de mars à avril 2025, Bitcoin offre une première réaction satisfaisante au contact des 80 000 dollars, zone de polarité de cette même zone de consolidation.

Difficile, pour le moment, de qualifier le mouvement en cours : il pourrait être un simple rebond technique ou encore une correction afin de poursuivre la phase baissière hebdomadaire qui s’est engagée début novembre lors de la cassure des 103 000 dollars.

Dans cette seconde hypothèse, BTC pourrait chercher à réaliser un nouveau sommet inférieur au précédent. Le seuil des 98 000 dollars est un objectif de rebond qui pourrait, en cas de rejet, confirmer cette idée.

Une seconde zone, plus large, peut également être envisagée dans une correction plus profonde de type « rebond du chat mort » : elle est située entre 103 000 et 108 000 dollars.

La réaction du prix sur ces deux zones, si nous venions à les revisiter, sera extrêmement importante.

Les hypothèses si dessus pourraient nécessiter du temps avant de se développer, la tendance baissière en place peut, à l'image de la structure construite à la fin du premier trimestre 2025 nécessiter quelques semaines avant de permettre une prise d'appuie suffisamment solide pour relancer.

Cette phase de transition latérale s’inscrirait logiquement dans un contexte macroéconomique en attente de réponses clés, offrant ainsi le temps nécessaire pour poser les bases d’une éventuelle nouvelle phase haussière.

Il n'est pas non plus exclue de visiter plus bas, proche des 74 000 dollars, niveau ou se situe le dernier creux majeur en mensuel, les unités de temps longues fournissent rarement de faux signaux ainsi, si nous venions à casser ce niveau il est probable que le prix du Bitcoin cherche à rejoindre les 55 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle hebdomadaire

Du côté du journalier, le flux baissier qui s'était engagé semble perdre en vigueur avec la moyenne mobile à 7 jours qui a été franchie. Cependant, structurellement, il n'y a pas de signal majeur qui pourrait indiquer que le point bas est fait.

La réaction est bien visible et la confirmation réalisée lundi, en continuation du mouvement de dimanche, est également une bonne nouvelle. Toutefois, il est très rare qu'une tendance baissière aussi puissante se renverse sans un minimum de travail.

Pour les prochaines séances, nous surveillerons la finalisation du sommet de la nouvelle jambe haussière en cours de développement, ce qui devrait fournir un point de repère indispensable.

Une fois ce sommet validé, il nous fournira des informations fiables pour mesurer les zones vers lesquelles BTC pourrait se replier afin de construire un potentiel creux supérieur au précédent, élément nécessaire au travail de retournement.

Au stade de développement actuel, en considérant que le sommet aurait été fait hier, alors un throwback dans la zone des 83 000 à 84 000 dollars pourrait s'entendre afin d'y construire la suite du processus de retournement.

Si cette tentative venait à échouer, il faudra envisager un nouveau décalage au sud pour y établir le point bas.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle journalière

En résumé, le Bitcoin est toujours dans une tendance baissière, bien qu’un mouvement de rebond se soit engagé. Celui-ci ne présente pour le moment pas de structure de retournement. La zone reste toutefois favorable à une reconstruction haussière, mais il faudra patienter pour en avoir confirmation.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse atteindre les 150 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

