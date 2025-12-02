La peur, catalyseur d’un point bas pour le Bitcoin ? Analyse du BTC au 2 décembre 2025

Pris entre une tendance hebdomadaire baissière et une dynamique mensuelle encore haussière, le Bitcoin évolue sur une structure journalière qui pourrait, sous certaines conditions techniques, laisser entrevoir la formation d’un point bas local.

Fin du yen carry trade : épisode 2

Ce mardi 2 décembre 2025, à 11h03, le Bitcoin évolue autour de 86 700 dollars, construisant latéralement depuis la chute de mi novembre.

Après les pressions vendeuses liées au possible reclassement des Treasury Company au sein des principaux indices, le marché crypto subit un double impact : d’une part, les actualités propres à son écosystème, d’autre part, les tensions macroéconomiques pesant sur l’ensemble des actifs risqués.

Récemment secoué par les arbitrages liés aux anticipations de baisse des taux américains, le marché doit à présent affronter une nouvelle menace : la fin imminente du yen carry trade, qui se profile avec l’annonce d’une probable hausse des taux par la Banque centrale du Japon, attendue pour le 19 décembre.

Dès août 2024, le marché avait déjà essuyé un sérieux coup de semonce lorsque cette hypothèse avait émergé pour la première fois.

Certains analystes estiment que les 15 derniers mois n'ont pas suffi aux institutions pour préparer leur sortie, laissant présager une nouvelle phase de repli pour les actifs risqués, en particulier les actions technologiques américaines.

En conséquence, le marché reste dominé par la peur, comme en témoigne un indice Fear & Greed de Bitcoin plongé en zone de peur extrême.

Sur les marchés dérivés du Bitcoin, les frais de financement se sont durablement installés en territoire négatif, signe que le sentiment de peur rejoint les mouvements des spéculateurs, qui multiplient l’ouverture de positions vendeuses.

Si une dernière phase de repli demeure possible, plusieurs signaux techniques suggèrent l’existence de leviers en faveur d’un rebond marqué. Parmi eux, les liquidités short accumulées au nord pourraient constituer un catalyseur pour un mouvement ascendant.

Les indicateurs de performance du Bitcoin traduisent essentiellement le développement latéral en cours avec des données à 7 jours qui sont légèrement positives. Contre Ethereum, Bitcoin reste solide, alignant des performance positives sur les 3 unités de temps analysées.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,80 % +0,30 % -20,90 % Bitcoin / Ethereum +1,30 % +2,50 % +8,00 %

Attention au piège haussier !

Le graphique hebdomadaire n'évolue que très peu depuis la semaine dernière, néanmoins les prix sont définitivement installés sous la moyenne mobile à 50 semaines et dans la zone de travail des mois de mars et avril 2025.

Techniquement, la cassure de la SMA50 hebdomadaire véhicule un sentiment de fin de rallye. Jusque-là, ce support dynamique était parvenu à maintenir la dynamique du prix à la hausse, et ce depuis mars 2023.

En 2021, comme en 2018, le bearmarket a débuté par la cassure de cet indicateur, retesté à la hausse pour confirmation quelques semaines plus tard, avant plusieurs mois de baisse.

La situation actuelle balance donc entre une tendance mensuelle toujours haussière avec un creux à 74 000 dollars, et une tendance hebdomadaire baissière depuis le franchissement début novembre des 103 000 dollars.

Par conséquent, l'évolution à moyen-long terme du Bitcoin se joue désormais à 74 000 dollars.

En effet, la question qui se pose porte sur la capacité, en hebdomadaire, soit de propager la baisse vers le mensuel, soit au contraire de l'endiguer pour renvoyer les prix au nord en franchissant à nouveau la SMA50 (en violet sur le graphique ci-dessous).

Attention toutefois, en 2022, BTC avait restructuré à la hausse, puis développé un piège haussier avec une réintégration de la SMA50W, suivie d'une nouvelle cassure la semaine suivante, validant ainsi définitivement le bear market 2022.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle hebdomadaire

Du côté du journalier, le flux baissier semble s'être interrompu, mais les moyennes mobiles 7 et 20 jours sont toujours alignées à la baisse. Le mouvement baissier enregistré ce lundi a d'ailleurs initié ce qui pourrait former un non-croisement.

Si celui-ci venait à se confirmer, alors le flux pourrait se relancer, envoyant les prix revisiter le dernier creux autour des 80 000 dollars avant de potentiellement percer en direction des 74 000 dollars.

Cependant, la sauvegarde du point bas réalisé hier, proche du retracement Fibonacci 0.786 du dernier mouvement haussier journalier, pourrait nous permettre de matérialiser un creux supérieur au précédent.

Ces deux creux haussier ne suffisent pas pour valider un point bas local sur Bitcoin, mais si cette construction venait à se confirmer, il ne resterait alors qu'à franchir les 93 300 dollars pour renverser la tendance baissière journalière vers un mouvement qui pourrait porter, dans un premier temps, BTC sur la zone des 98 000 à 100 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle journalière

En résumé, le Bitcoin demeure inscrit dans une tendance baissière. La configuration journalière reste incertaine et potentiellement piégeuse, mais si le point bas d’hier se maintient aujourd’hui, le scénario d’une restructuration haussière ne dépendrait plus que du franchissement des 93 300 dollars.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse atteindre les 150 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

