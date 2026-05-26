Un mineur de l’ère Satoshi déplace 2 650 BTC, soit 200 millions de dollars : faut-il s’inquiéter pour le prix du Bitcoin ?

Un portefeuille attribué à un ancien mineur de l’ère Satoshi a déplacé 2 650 BTC vers FalconX et Cumberland, deux places de marché de gré à gré (OTC). Un mouvement rare qui interroge, est-ce une simple réorganisation de fonds, prise de profits progressive ou véritable signal d’alerte ?

2 650 BTC envoyés vers FalconX et Cumberland depuis un ancien stock de 14 000 Bitcoins

Les mouvements de Bitcoins issus de très anciens portefeuilles sont toujours observés de près, étant accessible à tous grâce aux différents explorateurs de blocs disponibles gratuitement en ligne.

Ainsi, lorsqu’une adresse dormante depuis plus de 10 ans se réveille, ou lorsqu’une « whale », c’est-à-dire un large détenteur de BTC, déplace des fonds, le marché y voit souvent un possible signal de vente.

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Cette semaine, c'est 2 650 BTC, soit plus de 200 millions de dollars au cours actuel du Bitcoin, qui ont été envoyés vers des adresses associées à FalconX et Cumberland, 2 plateformes d'échange de gré à gré.

Les fonds ont été déplacés en 3 transactions : 2 fois 1 000 BTC et 1 fois 650 BTC.

Mais le détail important se trouve dans l’origine des fonds, ces 2 650 BTC remontent à une transaction du 19 février 2015, qui avait consolidé plus de 1 800 BTC avant de les séparer en 2 avec 14 000 BTC d’un côté, et 3 875 BTC de l’autre.

Transaction de séparation des 14 000 BTC

Selon les recherches que nous avons pu faire on-chain, les 3 875 BTC semblent avoir été vendus au cours des dernières années, tandis que les 14 000 BTC ont été séparés sur plusieurs adresses au mois de février 2025.

Onchain Lens, société d'analyse on-chain, l'émetteur de cette transaction serait encore en possession d'environ 6 000 BTC.

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Signal d'alarme ou vente normale ? Les différentes lectures possibles

L'analyse des événements la plus évidente est baissière pour le cours du Bitcoin, un ancien détenteur déplace 200 millions de dollars en BTC vers des desks OTC, ce qui précède probablement une vente.

Si ces Bitcoins sont cédés et que la demande est faible, cela peut créer une pression vendeuse, mais un transfert vers FalconX ou Cumberland ne prouve pas qu’une vente a déjà eu lieu. Ces BTC pourraient également servir à une opération de liquidité, de collatéral, de conservation ou de restructuration patrimoniale.

D’ailleurs, certains anciens Bitcoiners adoptent une stratégie étonnante : transférer leurs BTC détenus en self-custody vers des produits plus simples à conserver, comme les ETF Bitcoin spot. C’est le cas, par exemple, de PlanB, analyste graphique et vulgarisateur du célèbre modèle stock-to-flow appliqué à Bitcoin.

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Dans le cas précis de ces récents dépôts d'un total de 2 650 BTC, l'hypothèse d’une liquidation progressive est plus plausible. En effet, la branche parallèle des 3 875 BTC a déjà été fragmentée à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Selon les labels d’Arkham Intelligence, une partie de ces fonds aurait été déposée sur Uphold, Igot, Bitfinex et Coinjar. Il s’agirait donc moins d’un réveil soudain que d’une liquidation graduelle déjà engagée depuis plusieurs années. En revanche, la vente de plusieurs milliers de BTC en une seule opération resterait inédite pour ce détenteur.

Faut-il s’inquiéter ? Le mouvement mérite d’être surveillé, surtout si d’autres sorties du stock de 14 000 BTC prennent la même direction. Mais à ce stade, il ne prouve ni une vente massive déjà exécutée, ni une panique des anciens mineurs.

De plus, Strategy et les ETF Bitcoin spot ont l’habitude d’absorber des volumes bien supérieurs à ces « quelques » milliers de BTC, bien que les ETF Bitcoin spot aient enregistré plus de 2 milliards de dollars de sorties nettes au cours des 2 dernières semaines.

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Sources : Arkham Intelligence, Mempool, Onchain Lens

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