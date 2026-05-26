Strategy a surpris en revendiquant une semaine consacrée aux « bonds, not bitcoin ». Derrière la formule de Michael Saylor, l’entreprise ne semble pourtant pas abandonner son modèle de Bitcoin Treasury Company. Elle entre plutôt dans une phase plus complexe, où l’accumulation de BTC dépend aussi de la gestion de sa dette et du coût de son financement.

Strategy passe une nouvelle semaine sans achat de Bitcoin, mais rachète ses propres obligations

Depuis 2020, Strategy a construit son image autour d’une stratégie simple à comprendre : lever de l’argent pour acheter toujours plus de Bitcoin. Ce modèle a transformé l’entreprise de Michael Saylor, autrefois focalisée sur la business intelligence, en principal véhicule coté exposé au BTC.

Sur X, le fondateur de Strategy a annoncé que cette semaine allait racheter ses propres obligations plutôt que de nouveaux Bitcoins :

This week we bought bonds, not bitcoin. The ₿itVac is charging. pic.twitter.com/yUpVNiNTPT — Michael Saylor (@saylor) May 24, 2026

Pour le moment, Strategy n’a toutefois pas publié de nouveau Form 8-K détaillant le montant d'obligations achetées cette semaine.

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Mais cette publication fait écho à l’opération de la semaine dernière, Strategy avait racheté environ 1,50 milliard de dollars de principal de ses « 0% Convertible Senior Notes due 2029 », pour un prix estimé à 1,38 milliard de dollars, soit une décote de 120 millions.

Concrètement, Strategy affirme vouloir réduire son passif plutôt que de consacrer de ses ressources à de nouveaux achats de BTC, s'inscrivant probablement dans une volonté de détacher l'entreprise de son image d'« acheteur fou » de Bitcoin.

Aujourd'hui, l'entreprise détient 843 738 BTC, soit près de 65 milliards de dollars, achetés à un prix moyen de 75 701 dollars, soit une plus-value latente de 1,3 % au cours actuel du Bitcoin.

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L'accumulation de BTC par Strategy dépend aussi de sa dette

Le rachat d’obligations ne marque pas un arrêt de la stratégie Bitcoin de l'entreprise, mais il montre plutôt qu'elle ne peut plus être analysée seulement à travers ses achats de BTC.

En effet, pour continuer à accumuler, elle doit aussi gérer sa dette, ses échéances et le coût de son financement. Dans le cas de Strategy, l’enjeu n’est pas d’investir dans des obligations, mais de réduire une dette déjà présente dans son bilan.

L’entreprise rachète une partie de ses notes convertibles 2029, qui peuvent soit être transformées en actions, soit devoir être remboursées en cash. En les rachetant maintenant avec une décote, Strategy réduit donc une contrainte future avant qu’elle ne pèse davantage sur sa trésorerie ou sur ses actionnaires.

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Le point le plus sensible reste le financement de ces rachats, pourrait-elle vendre du Bitcoin pour le faire ?

Dans son dépôt du 15 mai, Strategy mentionnait plusieurs sources de financement possibles dont sa trésorerie disponible, des ventes de titres via son programme « at-the-market », mais aussi le produit de ventes de Bitcoin.

Cela ne veut pas dire que l’entreprise a vendu du BTC, mais qu'elle met en place cette possibilité en l'inscrivant dans un document transmis à la SEC.

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Source : SaylorTracker

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