« Bitcoin a perdu le fil » : le milliardaire Mark Cuban a vendu la majorité de ses BTC

Mark Cuban, un milliardaire américain au passif largement pro-crypto, a pourtant informé cette semaine avoir vendu la plupart de ses bitcoins. Pourquoi une telle décision ?

Mark Cuban annonce avoir vendu la plupart de ses avoirs en Bitcoin (BTC)

« Je préfère investir dans du Bitcoin plutôt que de l’or, je le dis depuis des années » : voilà ce que Mark Cuban, un milliardaire américain, disait en mars 2024, alors que le BTC commençait tout juste à établir de nouveaux plus hauts historiques (ATH). Ces dernières années, l’intéressé s’est effectivement démarqué à plusieurs reprises sur des sujets pro-crypto et pro-bitcoin.

Seulement voilà, Bitcoin est tout beau tout rose aux yeux de quiconque veut se faire mousser en période de bull run, mais c’est dans les temps difficiles que cette ferveur est mise à l’épreuve. Dans ces moments-là, ceux qui faisaient preuve d’excès d’optimisme retournent parfois leur veste et, tandis que le prix du BTC est aujourd’hui coincé entre 75 000 et 80 000 dollars, Mark Cuban explique avoir vendu la majorité de ses bitcoins, en particulier à cause de la crise au Moyen-Orient :

Lorsque toute cette merde a éclaté avec la guerre en Iran, le bitcoin a toujours été la meilleure alternative à la monnaie fiduciaire qui perdait de sa valeur, et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une meilleure version de l'or que l'or lui-même. Eh bien, l'or a juste explosé... le bitcoin a chuté. Et chaque fois que le dollar baissait, le bitcoin aurait dû augmenter... et ça n'a tout simplement pas été le cas.

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Ainsi, l’intéressé a tenu ces propos à l’occasion d’une interview sur le podcast Extrade de Morgan Stanley. Pour lui, toute cette situation s’est donc avérée décevante, mais « pas autant que l’Ethereum et le reste comme les tokens et les memecoins… des déchets ».

De tels propos sont durs, mais offrent une synthèse intéressante de la manière dont a évolué l’écosystème ces dernières années. Concernant les memecoins, pas de surprise : ces derniers n’ont aucune valeur fondamentale, sont des arnaques dans plus de 99 % des cas et relèvent plus du casino que de l’investissement. Pour Ethereum, la blockchain en tant que telle offre de nombreux cas d’usage particulièrement prometteurs, mais l’ETH ne parvient plus à capter de valeur, tandis que la plupart des autres tokens de projets peinent à trouver leur modèle, coincés entre des fonctionnalités de gouvernance qui n’intéressent pas le grand public et la porte de sortie qu’ils représentent pour les fonds d’investissement ayant soutenu le projet.

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Au milieu de tout cela, Bitcoin a su conquérir la finance traditionnelle, mais sans encore s’imposer véritablement. Comme les actions, les obligations, les métaux précieux et tous les instruments dérivés qui en découlent, Bitcoin est une corde supplémentaire à l’arc des gestionnaires de portefeuille. S’il a été accepté par les institutionnels, ces derniers doivent encore trouver dans quels cas de figure utiliser l’actif et, pour cela, un peu de chemin doit encore être parcouru.

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Source : CoinDesk

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