Bitcoin : la demande va dépasser le nombre de BTC disponibles, selon le milliardaire Mark Cuban

L’offre, et la demande : c’est un des points centraux du Bitcoin. En imaginant la cryptomonnaie, Satoshi Nakamoto affirmait que la limite d’émission des BTC (21 millions au total) permettrait à la monnaie numérique de conserver sa valeur, voire d’augmenter. C’est sa rareté qui en ferait un actif recherché : cela lui permettrait de ne pas être « dilué » à l’instar des monnaies fiduciaires.

Satoshi Nakamoto a semble-t-il visé juste, si l’on en croit le nouveau record de prix récemment atteint par le BTC. L’écosystème a montré que les acheteurs étaient présents, et qu’ils étaient avides de cryptomonnaies. Et selon le milliardaire Mark Cuban, cette tendance ne fera que s’amplifier.

Au micro de CNBC, ce dernier explique en effet pourquoi il a fait le pari du Bitcoin :

« Le Bitcoin est juste conduit par l’offre et la demande. […] Plus les gens en achètent, moins de personnes en vendent, plus le prix va augmenter. C’est sa nature. C’est une très bonne réserve de valeur. »