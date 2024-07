À la découverte d'Aleph Citadel, le havre idéal pour Bitcoiners et libertariens

En pleine Patagonie, loin du tumulte des grandes villes, un projet pour le moins surprenant attire l’attention des Bitcoiners. La citadelle Aleph se propose d’être bien plus qu’une simple communauté, elle se veut être un véritable havre de paix et de liberté, proposant un mode de vie alternatif et durable. Découvrez comment Aleph Citadel ambitionne de redéfinir notre conception du vivre-ensemble.

Ce dossier est le fruit d'un travail de terrain réalisé en Argentine par Cryptoast. Il signe le premier épisode d'une « série de l'été », composée de 7 épisodes et qui sera publiée tout au long des mois de juillet et août.

Aleph Citadel : une révolte contre le système

Depuis les années 1970, l’Argentine connaît de réelles difficultés économiques récurrentes. Face à l’inflation chronique, l’État éprouve un certain mal à financer ses politiques publiques et le coût de la qualité de vie des citoyens est largement au-dessus de ce qu’il devrait être. Ainsi, face à un gouvernement qui opère une gestion publique inefficace, quelques citoyens argentins ont décidé de remettre en question « ce contrat social que personne n’a jamais signé » et de « mettre à jour leur place dans le monde ».

C’est de ce constat qu’est né Aleph Citadel, un espace unique sur « le marché du vivre-ensemble » , un lieu conçu pour pallier les défauts du fonctionnement de « la cité ». Il a pour ambition d’offrir l’opportunité de rassembler Bitcoiners, libertariens et autres personnes vivant en dehors des réseaux conventionnels, toutes unies par des idées et des valeurs communes.

Figure 1 - Mème illustrant Aleph Fondation et son cheval de Troie remplitde Bitcoiners en train de prendre la citadelle de la croissance détenue par les « cryptos bros »

Camilo Jorajuría de León, fondateur et administrateur du projet, souligne le fait que les grandes épidémies ont toujours été des catalyseurs de changements sociaux. Selon lui, la crise du Covid-19 a engendré un désir de fuir ce qu'il considère comme une « répression liberticide et communiste des États ». Il explique que la généralisation du travail à distance durant l'épidémie a renforcé l'intérêt pour un mode de vie éloigné des grandes villes, une tendance en pleine croissance.

Son constat sur le fond du problème démocratique est également sans équivoque. Il en est arrivé à la conclusion que le mécontentement envers le secteur politique et les systèmes gouvernementaux occidentaux atteint aujourd’hui des niveaux sans précédent.

Ce problème est également à son sens lié à l’émission monétaire incontrôlée actuelle, qui a sans aucun doute « accéléré la dégradation du système financier et des villes reposant sur la monnaie fiat ».

Ma famille et mes amis soutiennent le projet et plusieurs comptent bien y vivre même s'ils ne comprennent pas pleinement en quoi consiste le phénomène Bitcoin.

Camilo JdL.

De ces faits, il en a tiré la conclusion que les pays dotés d'une économie fondée sur le Bitcoin et d'une production alimentaire autonome auront dans le futur un avantage concurrentiel considérable. En outre, cette recherche croissante de nouvelles formes d'organisation sociale crée une grande opportunité pour les citadelles privées qui adoptent une approche innovante.

Un modèle de vie alternatif conforme à l’éthique des bitcoiners et des libertariens

Située à cheval sur l’Argentine et le Chili, la Patagonie est une région connue pour ses paysages naturels exceptionnels ainsi que pour la richesse et la diversité de sa faune et de sa flore.

Le choix de cette localisation n’est pas innocent puisqu’il s’inscrit dans la volonté de proposer un nouveau modèle d’urbanisation fonctionnel et durable dans un environnement néorural.

Il faut également noter qu’en plus de cet écosystème naturel favorable, le gouvernement local a pour habitude de laisser ses citoyens s’organiser librement tant qu’ils ne causent pas de problèmes. Voici ce qui fait de l’Argentine un cadre exceptionnel pour l’établissement de ce premier bastion.

Figure 2 - Carte de l'Amérique du Sud permettant de situer la Patagonie

Cette citadelle doit donc s’organiser conformément à l’éthique de la communauté des Bitcoiners. C’est pour cela qu’elle vise une autonomie totale, en permettant à sa communauté de vivre dans une autosuffisance complète.

Dans cette optique de suivre le livre blanc de Bitcoin, une gestion transparente et efficace est attendue de l’opérateur. C’est pour cela que l’administrateur privé ne facturera les habitants qu’en fonction des services réellement fournis.

Encore plus original, pour garantir la durabilité et la résilience de cette organisation, le contrat social entre l’opérateur et les résidents propose une approche innovante. Ce contrat sera géré via un portefeuille de séquestre multisignature, nécessitant 2 signatures de la part des parties contractantes et une 3e de la part d'un tiers impartial, qui interviendra en cas de besoin de médiation.

La citadelle d'Aleph ne propose pas la création d'une autorité ou d'un État parallèle, mais simplement la possibilité de consommer volontairement certains services privés au lieu de le faire avec des prestataires publics. Camilo JdL.

👉 Envie d'en savoir plus sur Bitcoin ? - Voici le top 10 des meilleurs livres sur Bitcoin

Aleph Fondation : le modèle d’un monde « hyperbitcoinisé »

La première pierre de ce projet a été posée avec le projet pilote « Aleph Tourism - Bavio Edition ». D’une durée de 18 mois, ce dernier a permis à 4 groupes de clients venus de Californie, d’Israël, d’Ukraine, d’Autriche et d’Argentine de découvrir le mode de vie néorural de la future citadelle.

Cette expérience vise à faire découvrir le charme traditionnel de la ferme rurale argentine, mais aussi de profiter en toute sérénité d’activités rurales telles que la pêche, la randonnée ou encore tout simplement se détendre au bord d’un lac.

Figure 3 - Illustration tirée de la plaquette commerciale « land opportunity » d'Aleph Citadel

Ce test a été un moyen de pré-valider le projet principal, mais il devrait également perdurer afin de garantir des revenus réguliers pour l’opérateur de la citadelle. En complément de cela, le projet Aleph Meat se concentre sur l'élevage de bétail 100% élevé aux pâturages, garantissant une viande bovine de qualité supérieure.

Ce projet assure non seulement l'autosuffisance alimentaire de la citadelle, mais aussi une source de revenus stable en exportant ses produits vers les Bitcoiners situés à l’étranger.

Figure 4 - Illustration tirée de la plaquette commerciale « land opportunity » d'Aleph Citadel

Fort de son premier succès, la prochaine étape du projet vise à rechercher des partenaires pour obtenir les fonds nécessaires à l’achat du terrain. L’idée est de sécuriser entre 80 et 200 hectares qui se situeraient à 2 heures de route de Buenos Aires, avec suffisamment d’infrastructures pour établir un lieu de rencontre pour une petite communauté de Bitcoiners.

Une fois cette seconde étape franchie, le fruit sera arrivé à maturité pour permettre de changer d’échelle et construire la citadelle ultime qui a pour ambition d’accueillir jusqu’à 30 000 habitants sur 730km2.

Figure 5 - Illustration comparant la surface souhaitée pour la citadelle et la superficie de la ville de Berlin

La vision d'Aleph Citadel est de devenir la norme la plus élevée au monde en matière de développement de citadelles Bitcoin. Camilo JdL.

Aleph Citadel ambitionne de devenir la première citadelle privée dans l'hémisphère sud. Se positionnant ainsi comme un « modèle de développement dans une vision d'un monde hyperbitcoinisé, composé d'un vaste réseau de citadelles Bitcoin favorisant des espaces de liberté ».

Dans cet écosystème, le BTC servirait de pont reliant ces différentes citadelles, établissant un langage commun efficace pour faciliter les échanges.

Dans nos sociétés modernes, les conflits émergent souvent du désir d'imposer des règles uniformes à des individus aux valeurs diverses. Peut-être que la solution à cette division réside dans la décentralisation.

C'est précisément cette vision que proposent les citadelles privées comme solution aux tensions actuelles.

