Bitcoin (BTC) a chuté de 30 % depuis son plus haut historique — Faut-il s’inquiéter ?

Après un nouveau plus haut historique (ATH) en janvier, Bitcoin (BTC) a désormais perdu environ 30 % depuis. Alors que de nombreux altcoins subissent encore plus, la correction n’est-elle que passagère, ou le meilleur de la hausse est-il déjà derrière nous ?

L’année 2025 démarre mal pour Bitcoin (BTC) et les autres cryptomonnaies

Et si le plus haut historique (ATH) de ce bull run était déjà derrière nous ? Avec les prix des cryptomonnaies qui semblent ne pas cesser de baisser, voilà une question que nous pourrions nous poser.

Ainsi, la capitalisation totale de l’écosystème est passée de près de 3 400 milliards de dollars au 1ᵉʳ janvier à moins de 2 600 milliards de dollars désormais, soit une baisse de 23,8 % environ.

En jetant un coup d’œil à Bitcoin (BTC), le constat est amer : depuis le début de l’année, l’actif a perdu 15 %, et même 27,41 % depuis son dernier ATH du 20 janvier dernier.

La dernière fois que le BTC a chuté plus fortement sur une courte période, c’était du 29 juillet au 5 août 2024, tandis que son prix avait perdu près de 30 %, en passant de 70 000 à 49 000 dollars.

🔎 Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d’investir en crypto ?

Hormis cet accident de parcours qui n’a duré que quelques jours, la correction actuelle n’est pas sans rappeler celle intervenue au printemps 2021, lors du précédent bull run. À l’époque, le BTC avait perdu plus de 55 % entre son ATH et son point bas avant la reprise :

Cours du BTC en données mensuelles

Acheter facilement la crypto BTC avec SwissBorg

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Malgré les ressemblances, il serait dangereux de transposer les faits entre chaque cycle, tant le marché évolue et les répétitions deviennent de plus en plus floues. Face à l’incertitude, un investissement raisonné en dollar cost averaging (DCA) peut être l’option à considérer, le tout en tenant compte de votre profil de risques et de vos moyens financiers.

D’ailleurs, si nous ne parlons là que du baromètre des cryptomonnaies, bon nombre d’altcoins rencontrent encore plus de difficultés, et nous pouvons notamment noter les baisses suivantes depuis le début de l’année pour les capitalisations les plus importantes :

-55,63 % pour l’ETH ;

-10,55 % pour le XRP ;

-17,91 % pour le BNB ;

-43,14 % pour le SOL ;

-52,28 % pour le DOGE.

👉 Dans l’actualité également — Les marchés pourraient encore chuter de 20 %, selon le PDG de BlackRock

Si cette baisse s’inscrit dans un contexte d’incertitudes macro-économiques qui dépasse l’écosystème des cryptomonnaies seul, il sera maintenant curieux de voir jusqu’où cette dépendance se poursuit.

Lors de l’écriture de ces lignes, le prix du BTC est de 79 000 dollars, en hausse de 3,5 % en 24 heures.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital