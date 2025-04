Les marchés pourraient encore chuter de 20 %, selon le PDG de BlackRock

Malgré l’importance de la récente baisse des marchés financiers, ceux-ci pourraient encore perdre 20 %, selon Larry Fink, le PDG de BlackRock. Quels sont ses propos ?

Le PDG de BlackRock met en garde vis-à-vis d’une potentielle baisse des marchés

Alors que l’humeur est morose sur les marchés financiers en conséquence de la guerre économique de Donald Trump, Larry Fink, le PDG de BlackRock, en revenu sur la baisse lors d’une prise de parole lundi à l’Economic Club of New York.

Selon ses propos, le climat actuel constitue plutôt une opportunité d’achat à long terme qu’un signal de vente, car il n’y aurait pas de risques systémiques. Néanmoins, cette baisse des marchés pourrait encore se poursuivre à court terme :

Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas chuter encore de 20 % à partir de maintenant.

Ainsi, le PDG de BlackRock fait état du pessimisme ambiant parmi ses contacts :

La plupart des PDG avec qui je discute diraient que nous sommes probablement en récession actuellement.

Si ladite baisse est particulièrement notable en matière de volatilité, un bref coup d’œil en arrière permet aussi de relativiser. En prenant l’exemple du S&P 500, ce marché avait perdu plus de 35 % lors de la crise de Covid 19, entre son plus haut historique (ATH) de l’époque et le point bas qui a suivi. Lors du début de l’invasion de l’Ukraine, l’indice a ensuite perdu 27,5 %.

Alors que de nouveaux sommets ont toujours été atteints depuis, le S&P 500 a maintenant perdu plus de 21 % entre son dernier ATH et le point bas de lundi :

Cours du S&P 500 en graphique mensuel

Au niveau de prix actuel, si le S&P 500 devait encore perdre 20 %, cela le ramènerait à des niveaux de mars 2023, à un peu plus de 4 000 dollars.

Pour Larry Fink, cette crise a aussi un impact qui dépasse le secteur financier, pesant également sur les investisseurs particuliers :

En réalité, 62 % des Américains investissent désormais en actions ; l’impact du marché se fait sentir sur le grand public. La crise va geler de plus en plus la consommation, et je pense que nous allons le constater très rapidement.

Malgré tout, notons qu’à chaque fois que de telles crises interviennent, les discours dépeignant un avenir pessimiste se succèdent, mais le marché finit toujours par se retourner au plus fort de la tempête. Bien qu’il ne soit effectivement pas à exclure que les prix continuent de baisser pour une durée indéterminée, les excès de panique peuvent être tout aussi dangereux pour un portefeuille que les excès de confiance.

Sources : Reuters, TradingView, Image : Moritz Hager via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

