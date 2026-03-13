L'ETF Ethereum avec staking de BlackRock débarque aujourd'hui au NASDAQ

Après le succès de son ETF Ethereum ETHA, BlackRock lance aujourd'hui son petit frère, l'ETHB, qui inclut des revenus de staking d'ETH. Retour sur cette nouveauté.

BlackRock lance son nouvel ETF Ethereum avec staking

En décembre dernier, BlackRock a officiellement déposé sa demande pour un nouvel ETF Ethereum spot incluant une redistribution des revenus du staking d’ETH.

Après 3 mois de patience, ce nouveau produit débarque dès aujourd’hui à la cotation au NASDAQ, comme l’a rapporté l’analyste de Bloomberg James Seyffart :

Tweet de James Seyffart

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Ainsi, l’ETHB facturera les mêmes frais que son grand frère ETHA, à savoir 0,12 % pour la première année ou les 2,5 premiers milliards de dollars d’actifs sous gestion, puis 0,25 % de frais par la suite.

Alors que l’ETHA mène la danse des ETF Ethereum, avec 6,57 milliards de dollars d’actifs sous gestion, il s’agira de voir les prochains mouvements de capitaux qui pourraient avoir lieu dans le cadre d’une concurrence avec l’ETHB.

En parallèle, notons qu'à ce jour, 37,6 millions d'ETH sont déposés en staking sur Ethereum, soit l'équivalent de 30,94 % de l'offre totale. De son côté, le prix de l'ETH affiche 2 100 dollars, en hausse de 2,7 % sur 24 heures.

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Source : X

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