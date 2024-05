Comment investir dans un ETF Ethereum spot ?

Vous envisagez d'investir dans la cryptomonnaie ETH via un ETF Ethereum ? Malheureusement, ceux-ci restent hors de portée des investisseurs français mais il existe des alternatives pour s'exposer au cours de l'ETH.

Les ETF Ethereum spot sont-ils disponibles en France ?

En France, il est actuellement impossible d'investir dans la crypto ETH de la blockchain Ethereum via un ETF en raison des régulations spécifiques à l'Union européenne.

La législation européenne, en particulier la directive dédiée aux OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), limite la capacité des ETF à se concentrer sur un seul actif sous-jacent. Cette restriction explique pourquoi les ETF Ethereum sont absents du marché de l'Union européenne.

En outre, même si un ETF Ethereum spot venait à être approuvé pour une cotation sur les bourses européennes, il est improbable qu'il soit éligible au Plan d'Épargne en Actions (PEA). En effet, seuls 3 types d'ETF peuvent être intégrés dans un PEA :

Ceux qui se concentrent sur des indices de marchés européens ; Ceux qui suivent un indice composé majoritairement (au moins 75 %) d'actions d'entreprises ayant leur siège social en Europe ; Ceux utilisant la réplication synthétique.

Pour qu'un ETF Ethereum soit disponible en Europe et éligible au PEA, une réforme réglementaire majeure serait nécessaire. Par conséquent, à court et moyen terme, il est préférable de se tourner vers d'autres méthodes pour investir dans l'ETH comme les ETN ou même l'achat direct.

Les alternatives pour investir dans l'ETH

L'investissement via des ETN

Bien que les ETF Ethereum ne soient pas accessibles pour les investisseurs français, ceux-ci peuvent se tourner vers les ETN (Exchange-Traded Notes) pour investir dans l'ETH. Ces produits, cotés sur Euronext Paris, fonctionnent de manière similaire aux ETF Ethereum spot cotées aux États-Unis.

Les ETN (Exchange-Traded Notes) sont des titres de créance qui répliquent la performance d'un indice lié à un actif sous-jacent, tel que l'ETH dans ce contexte.

Bien qu'ils présentent des similitudes avec les ETF, les ETN comportent un risque de crédit, car ils dépendent de la solidité financière de l'émetteur. En cas de défaillance de ce dernier, les investisseurs risquent de perdre une partie ou la totalité de leur capital investi.

En France, 4 ETN pour l'ETH d'Ethereum sont disponibles sur les brokers :

21Shares Ethereum ETP – AETH (CH0454664027) ;

CoinShares Physical Staked Ethereum (GB00BLD4ZM24) ;

VanEck Vectors Ethereum ETN (DE000A3GPSP7) ;

WisdomTree Physical Ethereum (GB00BJYDH394).

Les plateformes spécialisées dans les cryptos

L'option la plus intéressante pour s'exposer à l'ETH reste d'en acquérir directement via des plateformes spécialisées comme Bitvavo, Bitpanda ou encore Binance.

Sur ces plateformes, toutes régulées en France auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), il est possible d'acheter de l'ETH directement via un paiement en carte bancaire ou via un virement.

Cette méthode offre l'avantage d'acquérir de l'ETH natif plutôt que d'investir dans un ETN qui suivent le prix de la cryptomonnaie.

De cette manière, vous devenez le détenteur de véritables ETH que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez, notamment pour les placer en staking et générer des rendements passifs.

👉 Besoin de plus de détails? Retrouvez notre guide pour acheter de l'ETH simplement

