Le wallet Keplr va devenir compatible avec l’écosystème Ethereum (ETH)

Alors que Keplr est la référence en termes de wallet de l’écosystème Cosmos (ATOM), le portefeuille va se diversifier aux blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM). Que savons-nous ?

Keplr arrive sur les blockchains compatibles à l’Ethereum Virtual Machine (EVM)

Tandis que Keplr est le wallet phare de l’écosystème Cosmos (ATOM), celui-ci est en passe de diversifier ses activités au travers d’Ethereum (ETH). C’est en tout cas ce qu’a affirmé Josh Lee, le cofondateur du portefeuille, à nos confrères de The Block.

Pour l’heure, aucune date officielle n’a été annoncée, et l’information a simplement été reprise par Keplr sur ses réseaux sociaux en partageant l'article en question. Toutefois, cette nouveauté prochaine vient d’une idée de proposer un outil unique aux utilisateurs de Cosmos et des blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) :

Un pourcentage important d’utilisateurs de Kepler utilisent désormais à la fois Kepler et un portefeuille EVM, et nous essayons de les servir comme une sorte de communauté modulaire en devenir.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un wallet, à l’origine destiné à un seul environnement, diversifie ses activités afin de desservir différentes blockchains. L’exemple le plus parlant est celui de Phantom, uniquement spécialisé sur Solana (SOL) au départ, et qui s’est depuis diversifié à Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), mais également Bitcoin (BTC). En mai dernier, nous revenions aussi sur des rumeurs entourant une possible ouverture de MetaMask à Bitcoin.

De son côté, l’ATOM de Cosmos peine à convaincre, avec des niveaux de prix équivalent pour le moment à ceux d’avant le bull run de 2021. Lors de l’écriture de ces lignes, l’actif s’échange à 6,37 dollars, pour une capitalisation de 2,5 milliards de dollars.

Source : The Block

