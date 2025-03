Non, le Bitcoin n'est pas un « risk-on » asset !

Entre l'image des cryptomonnaies et la réalité, il y a un monde. D'un côté, les crypto comme Bitcoin sont adoptées par des pays en tant qu'actif de réserve. De l'autre, nous retrouvons encore trop souvent les crypto, Bitcoin et le reste, dans le même sac des « actifs ultra volatils et dangereux ». Qui a fait croire au monde que le Bitcoin était dangereux ?