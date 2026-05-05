Et si les 30 766 ETH gelés par Arbitrum n'étaient pas rendus aux victimes ? L'action en justice de 2 avocats surprend

Par une action en justice, 2 avocats tentent de détourner les 30 766 ETH gelés par Arbitrum pour des affaires n'ayant rien à voir avec le hack de Kelp. Aave est rapidement intervenue pour tenter de protéger les victimes. Qu'en est-il ?

2 avocats tentent de détourner les ETH gelés par Arbitrum

À la suite du hack de Kelp le mois dernier, le Security Council d’Arbitrum a gelé 30 766 ETH en prenant le contrôle de ceux-ci sur l’adresse du hacker.

Logiquement, nous pouvions nous attendre à ce que ces ETH saisis soient mis à disposition des différentes parties prenantes de cette affaire pour indemniser au mieux les victimes de ce hack. C’est d’ailleurs tout l’objet de la proposition de gouvernance « Approve Release of Frozen ETH » du 25 avril 2026, effectuée par AaveLabs.

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Toutefois, les avocats Charles Gerstein et Jason Harrow du cabinet Gerstein Harrow LLP sont venus mettre leur grain de sel dans ce processus en tentant de bloquer légalement ces ETH pour des affaires qu’ils représentent. En effet, le cabinet d’avocat a déposé un avis de retenue devant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York.

Ils citent ainsi trois affaires distinctes dont les jugements remontent au 9 avril 2015, au 30 septembre 2016 et au 5 août 2010, pour lesquelles la justice américaine avait imposé à la Corée du Nord des dommages et intérêts pour un montant total des 3 affaires cumulées de 877,44 millions de dollars. Le problème, c’est que pour ces 3 dossiers n’ayant rien à voir avec le hack de Kelp, la justice américaine n’est pas encore parvenue à identifier des avoirs nord-coréens pouvant être saisis et vendus pour indemniser les victimes.

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C’est là qu’interviennent les avocats de Gerstein Harrow LLP, tentant de faire valoir que les 30 776 ETH saisis appartiennent désormais à la Corée du Nord et peuvent donc être utilisés pour indemniser les victimes. C’est là l’objet de leur avis de retenue, dans lequel il est notamment indiqué « que le non-respect de cette injonction est passible de sanctions pour outrage au tribunal ».

À la suite de cet avis déposé le 30 avril, Aave LLC et ses avocats ont déposé une requête en urgence pour tenter d’annuler la procédure, expliquant à juste titre que la Corée du Nord n’était pas la propriétaire des ETH volés :

Un voleur n’acquiert pas la propriété légale d’un bien volé simplement en le prenant, et la loi est claire à ce sujet. Ces actifs ont été récupérés pour être restitués aux utilisateurs victimes du hack du 18 avril 2026. Leur gel nuit précisément aux personnes que cette opération de récupération vise à protéger. Nous avons demandé au tribunal une audience accélérée et une suspension temporaire de la procédure, et nous continuons de collaborer avec la communauté Arbitrum et DeFi United pour indemniser intégralement les utilisateurs concernés.

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Affaire à suivre donc, afin de connaître la suite de ce rebondissement digne d'un film.

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Sources : Avis de retenue, X

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