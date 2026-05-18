Strategy et Bitmine achètent plus de 2,1 milliards de dollars de BTC et d’ETH en une semaine

Strategy et Bitmine poursuivent leur accumulation de cryptomonnaies. La première vient d'acheter près de 25 000 BTC, tandis que la seconde a renforcé sa trésorerie Ethereum avec plus de 71 000 ETH. Au total, les 2 entreprises ont ajouté plus de 2,1 milliards de dollars de BTC et d’Ether à leurs réserves.

Strategy achète 24 869 BTC malgré la baisse récente du Bitcoin

Alors que le cours du Bitcoin recule de 7 % depuis le début du mois, Strategy vient d'annoncer son nouvel achat hebdomadaire de BTC. Cette semaine, l’entreprise a acquis 24 869 BTC pour un montant total de 2,01 milliards de dollars, à un prix moyen de 80 985 dollars par Bitcoin.

Après cette opération, Strategy détient désormais 843 738 BTC, achetés pour 63,87 milliards de dollars, soit un prix moyen de 75 700 dollars par BTC.

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Ces achats ont été financés par son programme « at-the-market » de vente d'actions MSTR et STRC, lui permettant de récolter 2,03 milliards de dollars cette semaine seulement.

Strategy continue donc d'accumuler du BTC, malgré la récente annonce qu'elle se laissait le droit de vendre du Bitcoin pour racheter environ 1,5 milliard de dollars de dette convertible. Un changement opposé à l'ambition d'achat sans jamais vendre exposée et popularisée par Michel Saylor depuis plusieurs années.

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Bitmine ajoute 71 672 ETH et se rapproche de son objectif de détenir 5 % de tous les Ethers

Bitmine suit une logique proche de Strategy, mais appliquée à la blockchain Ethereum. L’entreprise, présidée par Tom Lee, cherche à devenir la principale entreprise de trésorerie cotée en ETH, avec pour objectif de détenir 5 % de l’offre totale d’Ethereum d’ici la fin de l’année 2026.

Au 17 mai 2026, Bitmine indique détenir 5 278 462 ETH, soit environ 4,37 % de l’offre totale. Au cours de la semaine passée, l’entreprise a acheté 71 672 ETH supplémentaires à un prix moyen de 2 191 dollars par ETH, pour un total de 157 millions de dollars.

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Ce nouvel achat confirme l’annonce de la semaine dernière, dans laquelle l’entreprise indiquait vouloir ralentir son rythme d’accumulation après plusieurs semaines à plus de 100 00 ETH achetés par semaine.

Contrairement à Strategy, Bitmine peut aussi staker ses ETH et l’entreprise aurait déjà mis en jeu 4 712 917 ETH, soit plus de 89 % de ses avoirs. Grâce aux récompenses générées par ce staking, Bitmine dispose donc d’une source de revenus supplémentaire, même si celle-ci reste limitée, avec un rendement annuel proche de 3 %.

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