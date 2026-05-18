Strategy pourrait vendre du Bitcoin pour racheter 1,5 milliard de dollars de dette : coup de génie ou montage financier insensé ?

Strategy, l’entreprise de Michael Saylor, pourrait utiliser une partie de ses Bitcoins pour racheter 1,5 milliard de dollars de dette convertible. Une opération qui permettrait d’alléger son bilan, mais qui marque aussi un changement important dans la communication de l'entreprise.

Strategy pourrait vendre du Bitcoin pour racheter une partie de sa dette convertible

Depuis plusieurs années, Strategy est devenue le principal véhicule financier coté d’accumulation de BTC, porté par Michael Saylor, qui a longtemps défendu une ligne simple : acheter du Bitcoin, ne pas vendre, et considérer toute cession comme une erreur stratégique.

Mais cette doctrine, depuis reprise par de nombreuses entreprises à travers le monde, semble aujourd’hui atteindre ses limites.

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Dans un document Form 8-K transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Strategy indique avoir conclu des transactions privées avec certains détenteurs de ses obligations convertibles senior à 0 % arrivant à échéance en 2029.

L’entreprise prévoit de racheter environ 1,5 milliard de dollars de principal de ces obligations, pour un prix estimé à 1,38 milliard de dollars en cash. Une fois rachetées, ces obligations seront alors annulées.

Extrait du Form 8-K

En pratique, Strategy réduirait donc une partie importante de sa dette convertible, c’est-à-dire une dette qui peut, dans certaines conditions, être transformée en actions. Après l’opération, il devrait toutefois rester près de 1,5 milliard de dollars de dette liée à ces obligations. Le règlement est attendu autour du 19 mai 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Cependant, Strategy précise que l’opération pourra être financée par ses réserves de cash, par la vente de nouveaux titres financiers dans le cadre de son programme « at-the-market », et/ou par la vente de Bitcoins.

Cela ne signifie pas que Strategy a déjà vendu du BTC, ni qu’elle le fera nécessairement, mais le formulaire confirme que l’entreprise considère désormais sa réserve de Bitcoins comme un outil possible pour gérer ses finances, et pas seulement comme un actif à accumuler sans jamais y toucher.

L’opération peut donc être lue comme un arbitrage financier, où Strategy pourrait vendre ponctuellement des BTC pour réduire sa dette, puis continuer à lever du capital via d’autres instruments afin de conserver, ou de reconstruire, son exposition au Bitcoin.

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Le Bitcoin de Strategy devient un levier financier, avec des risques pour le marché

À court terme, racheter 1,5 milliard de dollars de dette pour environ 1,38 milliard permettrait à Strategy d’alléger son passif avec une décote apparente de 120 millions de dollars.

Le risque immédiat pour le marché reste limité tant que Bitcoin se maintient au-dessus de zones de stress majeures, une vente ponctuelle de BTC par Strategy ne devrait pas suffire, à elle seule, à provoquer une liquidation en cascade.

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Le scénario deviendrait plus préoccupant en cas de « black swan » suite à une crise géopolitique, un choc de liquidité mondial ou une chute brutale des marchés. Dans ce cas, la réserve de BTC de Strategy pourrait devenir une source de pression vendeuse supplémentaire.

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Source : Strategy

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