Allouer 6,9 % de ses avoirs au Bitcoin : c'est la recommandation de ce gestionnaire d'actifs, qui pèse 12 000 milliards de dollars

Charles Schwab se tourne à son tour vers la cryptomonnaie. Le gestionnaire d’actifs américain propose de nouveaux moyens d’investissement, et conseille à ses clients d’allouer 6,9 % de leurs avoirs au Bitcoin.

Charles Schwab attrape le train du Bitcoin

La société Charles Schwab, qui affiche 12 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, se tourne nettement vers les cryptomonnaies. Elle vient d’annoncer qu’elle proposerait désormais des investissements spot en Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) à ses clients. La société publie par ailleurs des guides d’investissement qui soulignent l’intérêt des crypto-actifs :

Au-delà des risques, les cryptomonnaies pourraient contribuer à diversifier les portefeuilles ou servir de couverture contre l’inflation. Les cryptos constituent également une classe d’actifs en pleine maturité, susceptible d’offrir un potentiel de hausse significatif et une exposition à l’innovation technologique.

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Le gestionnaire d’actif a publié une vidéo qui conseille à ses clients d’investir de 2,7 % à 6,7 % de leurs avoirs en Bitcoin, en fonction du niveau de risque souhaité. Cela afin de diversifier leur portfolio au-delà des actions et des obligations.

L’entreprise propose déjà des ETF, ETP et d’autres produits liés aux cryptomonnaies. Ses clients peuvent par ailleurs s’exposer à des actions de sociétés crypto, comme Coinbase (COIN) ou encore Strategy (MSTR).

Une tendance de fond chez les gestionnaires d’actifs ?

Depuis l’approbation des ETF Bitcoin spot en 2024, les gestionnaires d’actifs se tournent progressivement et prudemment vers les cryptomonnaies. Récemment, Morgan Stanley, qui dispose de 1 400 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a ainsi annoncé le lancement futur du trading spot de cryptomonnaies pour ses clients de gestion de patrimoine.

Les ETF restent une voie d’accès privilégiée pour les investisseurs institutionnels. Les gestionnaires d’actifs qui ne proposent pas d’achats spot s’ouvrent ainsi à ces modes d’investissement jugés comme plus sécurisés. En décembre 2025, cela a été le cas de Vanguard. Le géant de la gestion de patrimoine, avec des 11 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a ainsi autorisé ses clients à accéder aux ETF Bitcoin.

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2026 semble donc être l’année où les derniers récalcitrants de la finance traditionnelle se tournent vers le Bitcoin et les cryptomonnaies. Un signe de confiance fort, qui montre toute la place qu’a pris l’écosystème ces dernières années.

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Source : Charles Schwab via X

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