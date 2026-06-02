Bitcoin : Juin est un mois maudit selon les statistiques

Le mois de juin n’a jamais souri au Bitcoin. Avec un rendement moyen négatif sur plus d’une décennie, il s’impose comme le 2e pire mois de l’histoire du BTC, juste derrière septembre. Et le démarrage de juin 2026, déjà dans le rouge, ravive les craintes des investisseurs.

Juin, un mois historiquement maudit pour le Bitcoin

Les statistiques sont sans appel. Sur l’ensemble des données compilées par CoinGlass depuis 2013, juin affiche un rendement moyen négatif pour le Bitcoin (BTC), ce qui en fait le 2e plus mauvais mois de son histoire, derrière septembre uniquement.

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D’après le tableau des rendements mensuels publié par la plateforme, la moyenne s’établit à -0,59 % et la médiane à -0,49 % sur juin.

Quoi qu’il en soit, la tendance est claire. Sur les cinq dernières années, juin n’a été positif qu’à deux reprises pour le BTC, en 2023 (+11,98 %) et en 2025 (+2,49 %). Les autres exercices se sont soldés par des baisses, parfois sévères, comme en juin 2022 et son plongeon de -37,28 %.

Juin 2026 démarre déjà dans le rouge

L’ouverture du mois confirme la malédiction. Le Bitcoin recule de plus de 5 % sur 24 heures et de plus de 12 % sur la semaine, pour s’échanger autour de 67 600 dollars.

Cette chute s’inscrit dans un contexte déjà tendu. Les ETF Bitcoin spot américains viennent d’enchaîner plusieurs séances consécutives de sorties nettes, signe d’un net repli de l’intérêt institutionnel. La pression vendeuse vient s’ajouter à un sentiment général dégradé sur l’ensemble du marché.

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Statistiques ou prophétie auto-réalisatrice ?

Faut-il pour autant céder à la panique ? Pas si vite. Les moyennes historiques masquent une réalité plus nuancée. Les anomalies statistiques sont précisément le terrain de jeu favori des market makers, prompts à piéger un public retail trop confiant dans la répétition des cycles.

Lorsque le consensus baissier devient trop évident, le marché a souvent tendance à déclencher un short squeeze brutal, en liquidant les positions vendeuses ouvertes par anticipation d’une baisse jugée acquise.

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Pour les investisseurs, la prudence reste de mise. Le contexte macro et le désengagement des ETF pèsent davantage que la saisonnalité brute. Mais l’histoire récente du Bitcoin invite à garder en tête que juin a rarement été un mois de gains faciles.

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Néanmoins, pour les investisseurs un mois rouge n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Historiquement, les meilleures opportunités se présentent rarement lorsque le marché est euphorique et que le Bitcoin enchaîne les records. Elles apparaissent plutôt dans les phases de correction, lorsque le sentiment se dégrade et que les investisseurs les moins patients quittent le navire. Acheter lorsque le marché baisse reste psychologiquement difficile, mais c’est souvent là que se construisent les meilleures positions.

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