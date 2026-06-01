Bitcoin, attention aux positions longues à effet de levier – L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin a rejeté mi-mai au contact de sa moyenne mobile à 200 jours, un signal technique qui confirme que le BTC évolue toujours au sein de son marché baissier cyclique. Les positions longues à effet de levier écrasent tout depuis la mi-mai et les liquidations font faire des plus bas au BTC. Ce dernier arrive au contact d’un point de bascule à court terme.

Le cours du bitcoin a rejeté sous sa moyenne mobile à 200 jours

Si vous relisez mes dernières contributions dans les colonnes de Cryptoast, c’est sans surprise que le cours du bitcoin a rejeté mi-mai au contact de sa moyenne mobile à 200 jours. Cette dernière a historiquement un rôle d’indicateur cyclique et en bear market, le BTC subit à chaque fois un rejet baissier quand il revient la tester pour la première fois.

Le bottom final du bear market cyclique est toujours attendu au second semestre de cette année 2026, quelque part entre les mois d’août et d’octobre. A court terme, le prix du BTC approche d’un seuil de bascule, les 70/72 000 $, soit la partie basse d’un canal haussier chartiste en construction depuis le début du mois de février. Il faut être prudent car de nombreux stops de protection sont concentrés sous ce canal. Le graphique ci-dessous dévoile les bougies japonaises en données journalières du cours du bitcoin.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Les positions longues à levier dominent et se font liquider

En effet, l’étude des données de frais de financement sur contrats à terme BTC (les frais de funding) montrent que les positions acheteuses (ou positions longues) à effet de levier ont actuellement une domination écrasante dans le marché.

👉 Les meilleurs sites pour trader Bitcoin

D’ailleurs la baisse depuis la mi-mai est largement alimentée par les prises de perte des positions acheteuses comme l’illustre l’indicateur BTC SOPR. La carte de liquidités indique que la majorité des stops des longs à levier se trouve sous les 71 000 $, il y a donc un risque de baisse volatile du marché si le BTC venait à sortir par le bas de son canal chartiste.

Le prix moyen des investisseurs long terme est à 50 000 dollars US

Si ce scénario devait se produire, ce qui n’est en aucun cas garanti, alors le BTC poursuivrait le développement de son marché baissier cyclique pour entrer dans la phase finale de son bear market. Un premier scénario en double bottom sur 60 000 $ est une première hypothèse et c’est celle qui a ma préférence. La seconde hypothèse est celle d’une baisse du marché vers les 50 000 dollars US, soit la zone où va bientôt passer le prix moyen d’achat des investisseurs long terme.

Encore une fois, seul le dépassement haussier de la moyenne mobile à 200 jours serait le signal décisif de la fin du marché baissier cyclique.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.