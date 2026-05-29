Faut-il acheter l'action Kalray, cette pépite française de l'IA ?

Kalray est peut-être la valeur française la plus improbable de 2026. Née dans les laboratoires du CEA à Grenoble, cette PME de semi-conducteurs a failli disparaître fin 2024. Un an plus tard, le prix de son action a été multiplié par plus de 30, portant sa capitalisation au-delà de 200 millions d'euros. Derrière cette hausse spectaculaire : une position unique en Europe sur le marché des DPU. Faut-il acheter l'action Kalray aujourd'hui ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Kalray, revenons d'abord sur ce qu'est réellement cette entreprise trop peu connue du grand public, et sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème mondial des semi-conducteurs pour l'IA.

Déjà convaincu ? L'action Kalray est éligible au PEA, disponible sur Trade Republic 👇

Acheter l'action Kalray via le PEA de Trade Republic

Qu'est-ce que Kalray ?

Kalray est une entreprise française de semi-conducteurs fondée en 2008, issue du CEA-Leti, le laboratoire de recherche technologique du Commissariat à l'énergie atomique de Grenoble. Son siège est toujours implanté dans la métropole grenobloise au cœur de l'un des plus importants écosystèmes de micro-électronique en Europe.

Ce qui fait la singularité de Kalray, c'est son architecture propriétaire brevetée : le MPPA (Massively Parallel Processor Array). Plutôt que de s'appuyer sur quelques cœurs de calcul très puissants comme le font les GPU traditionnels de Nvidia ou AMD, Kalray conçoit des processeurs composés de centaines de petits cœurs capables de travailler en parallèle de manière coordonnée.

Ce choix architectural répond à une réalité concrète des datacenters modernes : les tâches à accomplir sont rarement monolithiques, mais fragmentées en milliers de flux simultanés qu'il faut traiter avec un maximum d'efficacité énergétique.

Le produit central de Kalray est son DPU (Data Processing Unit) commercialisé sous le nom de Coolidge. Un DPU n'est pas un GPU : il ne s'agit pas d'accélérer l'entraînement des modèles d'IA, mais d'orchestrer intelligemment les flux de données qui circulent entre les CPU, les GPU, le stockage et le réseau à l'intérieur et entre les serveurs. Dans les datacenters modernes, les CPU et GPU se retrouvent souvent à perdre une fraction significative de leur capacité à gérer ces tâches. Le DPU de Kalray soulage ces processeurs pour qu'ils puissent se concentrer sur le calcul pur.

Kalray se positionne ainsi comme le seul acteur européen sur le marché des DPU, un segment dominé à l'échelle mondiale par Nvidia (BlueField) et Marvel (Octeon) côté américain. C'est ce positionnement, conjugué à un changement de modèle économique profond opéré en 2024-2025, qui a fait de Kalray l'une des valeurs boursières françaises avec l'une des performances les plus spectaculaires de début 2026.

Acheter l'action Kalray via le PEA de Trade Republic

Les données boursières de l'action Kalray

Indicateur Valeur Cours de l'action (clôture) 12,38 € Ticker ALKAL (Euronext Growth Paris) Capitalisation boursière 201,50 millions d'euros Plus bas 52 semaines 0,43 € Plus haut 52 semaines 14,80 € Hausse sur 1 an +2 900 % Éligible au PEA-PME Oui ✅

Données au 28 mai 2026

Le pivot stratégique : du fabricant de cartes à l'IP

Pour comprendre la transformation de Kalray, il faut comprendre son nouveau modèle économique.

Pendant des années, Kalray tentait de vendre des cartes d'accélération complètes et des solutions logicielles de stockage directement à des clients finaux. Ce modèle commercial était coûteux en ressources commerciales, lent à générer des revenus et concurrentiel face à des acteurs bien plus capitalisés comme Nvidia ou Marvell.

La conséquence : des pertes accumulées, une dilution chronique des actionnaires via des augmentations de capital et un cours qui avait chuté de plus de 44 euros en 2021 à moins de 1 euro fin 2024.

Le tournant a été la signature du partenariat industriel avec Openchip fin 2024. Openchip est une société espagnole née d'une initiative des gouvernements espagnol et catalan pour développer des puces souveraines. Elle a choisi de s'appuyer sur la propriété intellectuelle de Kalray plutôt que de tout redévelopper de zéro.

L'accord, d'un montant global d'environ 14 millions d'euros, se décompose en une licence non exclusive de propriété intellectuelle (4 M€) et un contrat de prestations de services (10 M€), avec une cinquantaine d'ingénieurs de Kalray temporairement mobilisés dans les équipes d'Openchip.

Ce partenariat a eu deux effets immédiats : il a financé le redressement de Kalray et a validé son modèle technologique. Il a aussi ouvert la voie à une réplication du modèle. Lors de la publication des résultats de 2025, Éric Baissus, PDG de Kalray, a confirmé être en cours de finalisation d'un nouveau contrat d'envergure similaire avec un acteur majeur des infrastructures IA et HPC.

Le partenariat Openchip a par ailleurs été prolongé pour au moins 12 mois supplémentaires (juillet 2026 à juillet 2027) avec une équipe dédiée d'une vingtaine d'experts de chez Kalray. Les deux entreprises ont décidé de conserver leurs structures indépendantes, levant ainsi l'incertitude d'une éventuelle prise de contrôle à 51 % par Openchip qui pesait sur le dossier.

Les atouts technologiques de Kalray dans l'IA

Kalray construit depuis plus de 15 ans une propriété intellectuelle difficile à reproduire, organisée autour de deux briques principales.

Les cœurs de calcul KVX compatibles RISC-V

La dernière génération de cœurs de calcul de Kalray, baptisée KV5, est compatible avec le standard ouvert RISC-V. Ce standard, qui s'impose progressivement comme une alternative aux architectures ARM et x86, est stratégique pour les acteurs qui veulent développer des puces souveraines sans payer de royalties à Intel ou ARM Holdings.

Les cœurs KVX de Kalray intègrent des extensions avancées pour les calculs vectoriels et matriciels, indispensables pour l'inférence IA. Ils peuvent être déployés seuls ou en clusters avec un environnement logiciel complet.

Kalray a investi plus de 15 ans de R&D dans ces cœurs, un avantage d'antériorité que peu d'acteurs peuvent revendiquer sur RISC-V en Europe.

Le Networking Engine pour SmartNICs et DPUs

Le second pilier technologique est le Networking Engine, un module de connectivité haute performance entièrement programmable reposant sur 64 cœurs RISC-V de Kalray.

Ce module est destiné aux SmartNICs et aux DPUs, les cartes réseau intelligentes qui prennent en charge le traitement des paquets de données dans les datacenters à très haut débit. Il est fourni avec une pile logicielle complète, ce qui réduit les barrières à l'intégration pour les partenaires.

Ces deux briques constituent la plateforme MPPA que Kalray licencie à des acteurs souhaitant développer leurs propres accélérateurs, sans avoir à investir des centaines de millions d'euros dans la R&D.

Les arguments pour acheter l'action Kalray

1. Le seul acteur européen sur le marché des DPU. Kalray occupe une position unique en Europe sur un marché stratégique. À l'heure où les gouvernements européens cherchent activement à réduire leur dépendance aux technologies américaines dans la chaîne des semi-conducteurs, Kalray incarne le modèle d'une souveraineté technologique dans les DPU. Ce positionnement lui ouvre des portes dans les appels à projets européens.

2. Un modèle économique transformé avec des marges logicielles. La marge brute de 93,3 % atteinte en 2025 n'est pas celle d'un industriel : c'est celle d'un licenciateur d'IP. En basculant d'un modèle « produit » à un modèle « IP + services », Kalray a structurellement amélioré sa rentabilité tout en réduisant ses besoins en capitaux.

3. Un pipeline commercial qui se développe. Kalray n'est plus dépendant d'un seul partenaire. L'entreprise est en discussions avancées avec plusieurs acteurs dans l'IA, le HPC, les télécoms et la défense pour dupliquer le modèle du partenariat avec Openchip.

4. Une exposition aux marchés les plus porteurs. Les marchés cibles de Kalray (datacenters IA, SmartNICs, défense) sont parmi les segments à la croissance la plus rapide. La demande de solutions d'orchestration intelligente des flux de données explose proportionnellement à la densification des infrastructures d'IA.

5. Éligibilité au PEA-PME. Cotée sur Euronext Growth Paris, l'action Kalray est éligible au PEA-PME, ce qui permet aux investisseurs français de bénéficier d'un avantage fiscal significatif.

Acheter l'action Kalray via le PEA de Trade Republic

Les arguments contre l'achat de l'action Kalray

1. Une hausse de plus de 2 900 % qui n'est plus anodine. Le cours est passé de moins de 0,50 euro fin 2024 à plus de 13 euros fin mai 2026. Cette progression spectaculaire intègre déjà beaucoup d'optimisme et de primes de rareté (seul acteur européen, thème d'une IA souveraine). Acheter après une telle hausse, c'est parier sur une continuation du momentum, ce qui présente toujours un risque.

2. Une liquidité et une taille très limitées. Avec une capitalisation d'environ 200 millions d'euros sur Euronext Growth, Kalray reste une entreprise avec une faible capitalisation. Les volumes d'échange sont faibles, ce qui peut engendrer une volatilité extrême. La faible profondeur de marché rend les ordres importants difficiles à exécuter sans impacter significativement le cours.

3. Une concentration des revenus sur un seul client. En 2025, l'essentiel de la croissance du nouveau périmètre provient du partenariat avec Openchip. Toute tension dans cette relation ou tout retard dans la finalisation d'un autre contrat pourrait avoir un impact significatif sur les résultats de 2026.

4. Un résultat net encore négatif. Malgré la forte amélioration, Kalray affiche encore une perte nette de 4,5 millions d'euros en 2025 et une trésorerie limitée à 2,9 millions d'euros fin 2025. L'horizon de financement est annoncé au-delà de juin 2026, mais la visibilité reste limitée si les nouveaux contrats tardent à se concrétiser.

5. Une concurrence bien capitalisée. Sur le marché des DPU, Kalray fait face à Nvidia (BlueField), Marvell (Octeon) et Intel (IPU), qui disposent tous de ressources financières et commerciales sans commune mesure avec celles de la PME grenobloise. Si ces acteurs décidaient de s'attaquer frontalement au segment des licences d'IP, Kalray n'aurait pas les armes pour les affronter.

Sur quelle plateforme acheter l'action Kalray ?

L'action Kalray est cotée sur Euronext Growth Paris sous le ticker ALKAL. Elle est éligible au PEA-PME, ce qui constitue un avantage fiscal majeur pour les investisseurs français : les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention.

Pour en profiter, il faut passer par un courtier proposant le PEA ou le PEA-PME.

Voici les plateformes avec PEA pour investir dans l'action Kalray 👇

👉 Pour plus de détails, consultez notre comparatif des meilleurs courtiers pour investir

Collaborations commerciales.

Notre verdict sur l'action Kalray

Kalray a failli disparaître, a opéré un pivot stratégique courageux, a décroché son premier EBITDA largement positif de son histoire et a démontré que son modèle de licences d'IP pouvait fonctionner.

Le problème est que le marché a massivement anticipé ces bonnes nouvelles. Un cours multiplié par 30 en quelques mois sur une micro-cap, c'est un mouvement qui intègre une très grande partie du scénario favorable, voire au-delà. À une capitalisation d'environ 200 millions pour 16 millions de revenus annuels et un modèle encore en phase de duplication, investir dans Kalray n'est pas sans risque.

Pour les investisseurs déjà positionnés depuis les niveaux bas, la question est celle de la gestion du risque sur une position qui a explosé.

Pour les nouveaux entrants, la prudence s'impose. Il ne faut pas confondre la qualité de l'entreprise avec la qualité du point d'entrée. Attendre la publication des résultats du premier semestre 2026 (prévue le 3 juin 2026) et confirmer la signature effective de nouveaux contrats majeurs apportera une visibilité bien supérieure.

Kalray reste une valeur de conviction pour les investisseurs acceptant un profil spéculatif élevé, une liquidité réduite et une volatilité extrême, dans le cadre d'une exposition à la souveraineté technologique européenne dans les semi-conducteurs.

👉 Lisez aussi : Les 10 meilleures actions pour investir dans l'IA en 2026

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.