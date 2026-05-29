Le XLM de Stellar explose de 37 % grâce à ce partenariat majeur

En l'espace de quelques jours, le XLM de Stellar s'est envolé de 37 % grâce à un partenariat majeur avec la DTCC. En quoi consiste ce rapprochement ?

le 29 mai 2026 à 9:00.

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Vincent Maire

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Stellar et la DTCC s'associent : le XLM s'envole

Au cours des dernières 24 heures, le cours du XLM de Stellar grimpe de près de 20 %, tandis que les 7 derniers jours marquent une hausse de 37 %, grâce à 2 importantes bougies vertes consécutives :

Cours du XLM en données quotidiennes

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Avec un prix de 0,2 dollar, l’actif reste toutefois bien loin de son plus haut historique à 0,87 dollar le 3 janvier 2018, ce qui représente une baisse de 77 %.

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Pour expliquer la hausse de cette semaine, il faut se tourner du côté d’une annonce d’envergure faite par les équipes de Stellar et la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). En effet, la Stellar Development Foundation et la Depository Trust Company (DTC), filiale de la DTCC, s’associent sur fond de tokenisation d’actifs.

Rappelons-nous : en décembre dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) a délivré une lettre de non-objection à la DTC concernant un projet de tokenisation d’ETF, de bons du Trésor américain et d’actions de l’indice Russell 1 000. C’est précisément de cela dont il est question aujourd’hui, tandis que la future plateforme de la DTC sera connectée à la blockchain Stellar à l’horizon du premier semestre 2027.

Denelle Dixon, la PDG de la Stellar Development Foundation, vante son infrastructure pensée pour de telles collaborations :

DTCC est l'épine dorsale des marchés financiers mondiaux, et l'intégration de son service de tokenisation à Stellar connecte les réseaux blockchain publics à l'infrastructure de marché réglementée. L'architecture éprouvée et axée sur la conformité de Stellar, son infrastructure ouverte et ses capacités de gestion des risques répondent aux exigences et aux attentes du marché. Notre réseau a été conçu pour ce moment précis : nous avons toujours été convaincus que la blockchain, en finance, devait être le pilier sur lequel les marchés institutionnels peuvent s'appuyer.

👉 Dans l'actualité également — Après Kraken et Ledger, le géant de la crypto Grayscale reporte son introduction en bourse

Si pas un jour ne passe sans une nouvelle actualité en rapport avec la tokenisation, l’implication de Stellar peut paraître surprenante, tant ce nom fait écho à tous ces projets qui ont attiré les projecteurs par le passé sans parvenir à durer dans le temps. Avec un tel rapprochement, nous pourrons donc être attentifs à un éventuel retour sur le devant de la scène.

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Sources : TradingView, Stellar

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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