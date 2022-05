MNBC au Brésil : Mercado Bitcoin et Stellar (XLM) travaillent sur le projet

Mercado Bitcoin, la plus grande plateforme de cryptomonnaies d’Amérique du Sud, dévoile un partenariat avec la Stellar Development Foundation, qui développe la blockchain du même nom.

Cette entente s’inscrit dans le cadre du développement d’un produit minimum viable, pour le LIFT Challenge Real Digital. C’est une expérimentation, qui met en compétition les meilleures propositions pour la création de la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) du Brésil.

Is a #CBDC in Brazil's future?

SDF has partnered with @MercadoBitcoin to develop one of the nine projects selected for the LIFT Challenge held by @InovacaoFenas and @BancoCentralBR. Together, we're exploring a #CBDC for the Central Bank of Brazil 👇https://t.co/DvLjL2RVsn

— Stellar (@StellarOrg) May 24, 2022