Vladimir Poutine met en garde contre le minage de Bitcoin en Russie

Le président russe, Vladimir Poutine, s'est exprimé sur le sujet du minage du Bitcoin en Russie. Selon lui, cette industrie risque de consommer une trop grande partie de l'approvisionnement en électricité du pays.

La position de Poutine face au minage de cryptomonnaies

La Russie est l'un des pays les plus importants au niveau du minage de cryptos et notamment du Bitcoin. En effet, son électricité bon marché et son climat froid sont des atouts sans équivoque dans cette industrie.

Bien que la Russie semble miser sur le secteur des cryptomonnaies, en pleine croissance avec une régulation à venir, le président Vladimir Poutine s'est exprimé mercredi en affichant une position plus modérée concernant le minage.

Il a ainsi mis en garde contre le minage de cryptomonnaies en Russie, affirmant que cela risquait de consommer une trop grande partie de l'approvisionnement en électricité du pays et d'entraîner des pénuries d'électricité dans la région :

Ce à quoi nous devons prêter attention ici, et ce qui est alarmant, c'est que la croissance incontrôlée de la consommation d'électricité pour l'extraction de cryptomonnaies peut entraîner des déficits d'électricité dans certaines régions.

Vladimir Poutine a également déclaré que 3 régions sibériennes avaient déjà connu des pénuries d'électricité en raison du minage intensif de cryptos. En effet, toujours selon Vladimir Poutine, le minage de cryptomonnaies représenterait « près de 1,5 % de la consommation totale d'électricité du pays » et « ce chiffre continue de croître ».

Quel avenir pour l'industrie du minage en Russie ?

Le président de la Russie n'a pas précisé comment son gouvernement devrait résoudre le problème, ni s'il proposait des restrictions sur le minage de cryptos. Il a cependant déclaré que « des décisions opportunes » devaient être prises.

En parallèle de ces récentes déclarations, les législateurs russes discuteront la semaine prochaine d'un projet de loi phare sur la régulation des cryptomonnaies dans le pays. Le projet prévoit notamment de limiter le minage de cryptos à grande échelle aux entreprises agrées et de permettre au gouvernement d'interdire le minage dans certaines régions en fonction des contraintes énergétiques.

Bien que les récentes déclarations de Vladimir Poutine par rapport à l'industrie du minage puissent être perçues comme un frein à l'adoption des cryptomonnaies en Russie, elles vont dans le sens d'une régulation plus claire pour les acteurs intervenants dans ce milieu.

En effet, le minage de cryptos occupant une place non négligeable dans l'économie russe, il est important de définir un cadre sans ambiguïté pour ces derniers. De plus, la Russie a un intérêt tout particulier à légiférer sur les stablecoins afin de contourner l'exclusion du système SWIFT et des sanctions économiques.

Vladimir Poutine à également déclaré mercredi que le déploiement d'un rouble numérique, une monnaie numérique officielle soutenue par la banque centrale du pays (MNBC), devrait être accéléré.

Source : Barron's

