Des paiements aussi faciles qu'un SMS : Mastercard s'associe à l'exchange Kraken !

Les grandes institutions financières succombent une à une aux sirènes des cryptomonnaies. En s'associant avec Kraken, Mastercard solidifie sa présence dans cet écosystème en pleine explosion. Ces partenariats sont de plus en plus courants, et divisent les entreprises en deux catégories : celles qui osent et les autres.

