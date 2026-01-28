OKX lance une carte Mastercard pour dépenser ses stablecoins

La plateforme d’échange OKX lance à son tour une carte de paiement en partenariat avec Mastercard. Avec une originalité : elle sert uniquement à dépenser des stablecoins.

le 28 janvier 2026 à 18:00.

Marine Debelloir

Une carte d’OKX pour dépenser des stablecoins

La carte d’OKX permet aux utilisateurs de dépenser des stablecoins dans les 150 millions de commerces acceptant Mastercard en Europe. Pour l’instant, la carte est compatible avec l’USDC de Circle et l’USDG de Paxos.

La Mastercard permet de convertir ses stablecoins au moment de l’achat, avec un spread de marché de 0,4 % sans frais supplémentaire. Elle est compatible avec le paiement sans contact Apple Pay et Google Pay.

La carte a été élaborée avec le partenaire d’OKX, Monavate. De nouveaux stablecoins seront ajoutés à l’avenir, selon le PDG d’OKX, Erald Ghoos.

Avec l’OKX Card, nous simplifions l’utilisation des cryptomonnaies pour les achats du quotidien partout en Europe.

👉 Retrouvez le top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Les « crypto-cartes » se multiplient ces dernières années. Si pour l’instant, Visa domine le marché, Mastercard a également proposé son lot de partenariats. La demande va croissant : les paiements via cartes crypto Visa ont augmenté de 550 % sur l’année 2025, avec une augmentation de 230 % chez Mastercard.

C’est bien sûr l’explosion des stablecoins qui alimente en partie ces évolutions. Véritables concurrents aux actifs fiat bancaires traditionnels, ils s’imposent dans les nouveaux usages, grâce à leur flexibilité. L’arrivée de cartes de paiement uniquement basées sur ces cryptomonnaies est donc un signe de cet engouement.

Source : communiqué

