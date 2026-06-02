Deel permet aux entreprises de payer leurs salariés en stablecoins

La plateforme Deel, utilisée par plus de 40 000 entreprises pour recruter, payer et gérer ses salariés, lance le versement des salaires en stablecoins et crée un département crypto dédié. Thierry Edde prend la tête de cette nouvelle division, chargée de bâtir une infrastructure de paie mondiale capable de combiner devises traditionnelles et actifs numériques.

Deel ouvre la paie aux stablecoins pour les salariés

Deel, le logiciel mondial dédié aux ressources humaines, qui gère le recrutement et la paie pour plus de 40 000 entreprises dans plus de 150 pays, lance officiellement les versements de salaires en stablecoins.

La fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui pour les employés basés aux États-Unis et dans la zone euro. Concrètement, l’employeur active l’option une fois, le salarié choisit le pourcentage de son salaire net qu’il souhaite recevoir en stablecoins, et Deel gère tout le reste en arrière-plan. Le service est gratuit pour les salariés et ne modifie pas les processus internes des entreprises.

L’infrastructure technique est propulsée par BVNK, le spécialiste de l’infrastructure de paiement en stablecoins récemment convoité par Coinbase et Mastercard. De nouveaux marchés seront ouverts progressivement dans le courant de l’année.

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Un nouveau département crypto piloté par Thierry Edde

En parallèle, Deel crée un département crypto à part entière, placé sous la direction de Thierry Edde, nommé Head of Crypto. Parmi les 30 premiers employés de l’entreprise et première recrue fintech de l’équipe, il a bâti une partie de l’infrastructure de paiement de Deel avant de se consacrer à la construction de la brique stablecoin de la plateforme.

L’infrastructure qui permet aux entreprises de payer leurs collaborateurs doit évoluer avec eux. Le paiement en stablecoins n’est plus un avantage accessoire, c’est ce que les travailleurs veulent, et ce que les employeurs doivent pouvoir offrir pour attirer les meilleurs talents à l’échelle mondiale. Thierry Edde

L’objectif affiché est ambitieux. Deel veut construire une infrastructure financière capable de payer « tout travailleur, dans n’importe quelle devise, sur n’importe quel rail de paiement, partout dans le monde ». Les salaires en stablecoins constituent le premier lancement majeur de cette stratégie.

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Les stablecoins s’imposent dans le paiement des salaires

Ce lancement n’arrive pas par hasard. Depuis janvier 2026, les clients de Deel peuvent déjà alimenter leur paie mondiale directement depuis une trésorerie en stablecoins, sans conversion de devises et avec un règlement en quelques minutes. Le mouvement actuel étend cette logique jusqu’au bénéficiaire final, le salarié.

Les chiffres communiqués par l’entreprise illustrent la dynamique. En 2025, Deel a traité 250 millions de dollars de paiements en crypto, avec une demande en croissance constante. Le dollar américain figurait dans cinq des dix combinaisons pays-devise les plus utilisées sur la plateforme, signe de la montée en puissance des stablecoins dollar.

Deel rejoint ainsi une liste de plus en plus longue d’acteurs qui intègrent les stablecoins à leurs flux financiers. Meta a récemment ouvert les paiements en USDC à ses créateurs de contenu, tandis que Société Générale-FORGE intégrait son stablecoin USDCV à MetaMask. Côté régulation européenne, Circle France a décroché son agrément MiCA pour l’USDC et l’EURC, ouvrant la voie à un usage encadré dans toute la zone euro, terrain de jeu désormais privilégié de Deel pour ses premiers versements en stablecoins.

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Source : Communiqué

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