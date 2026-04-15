Société Générale-FORGE intègre son stablecoin USDCV à MetaMask

SG-Forge, la branche blockchain de Société Générale, a signé un partenariat avec Metamask. Cela lui permet d’intégrer son stablecoin, l’USD CoinVertible (USDCV), au portefeuille.

Le stablecoin de Société Générale-FORGE arrive sur MetaMask

SG-Forge annonce une collaboration avec Consensys, la société qui gère le portefeuille MetaMask. Cela lui permet d’élargir l’accès à son stablecoin USDCV, auprès des plus de 100 millions d’utilisateurs de MetaMask.

Ce partenariat constitue une étape majeure dans la convergence entre la finance traditionnelle et les infrastructures Web3.

Concrètement, les utilisateurs de MetaMask pourront désormais effectuer des conversions fiat-USDCV et cryptos-USDCV. Le stablecoin pourra par ailleurs être utilisé sur les nombreuses applications de finance décentralisée (DeFi) compatibles avec MetaMask.

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Joseph Lubin, cofondateur de Consensys, s’est félicité de ce partenariat :

Nous sommes à un point d’inflexion dans la façon dont la valeur circule et dont les systèmes financiers sont structurés. […] Nous sommes heureux de collaborer avec Société Générale-FORGE dans le cadre de cette transformation plus large.

SG-Forge a rapidement étendu les partenariats pour diffuser des deux stablecoins principaux : l’USDCV et l’EURCV. En février dernier, l’EURCV avait ainsi été intégré à Ripple (XRP), après avoir rejoint le réseau SWIFT en janvier précédent. Ces évolutions sont importantes pour Jean-Marc Stenger, le PDG de Société Générale-FORGE :

Nous contribuons à accélérer l’émergence d’un système financier interopérable, combinant les avantages de la technologie blockchain avec la sécurité et la conformité d’un actif émis en Europe, adossé à une grande banque.

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Source : Société Générale-FORGE

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