Société Générale-FORGE intègre son stablecoin USDCV à MetaMask

SG-Forge, la branche blockchain de Société Générale, a signé un partenariat avec Metamask. Cela lui permet d’intégrer son stablecoin, l’USD CoinVertible (USDCV), au portefeuille.

le 15 avril 2026 à 17:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Société Générale-FORGE intègre son stablecoin USDCV à MetaMask

Le stablecoin de Société Générale-FORGE arrive sur MetaMask

SG-Forge annonce une collaboration avec Consensys, la société qui gère le portefeuille MetaMask. Cela lui permet d’élargir l’accès à son stablecoin USDCV, auprès des plus de 100 millions d’utilisateurs de MetaMask.

blockquote icon

Ce partenariat constitue une étape majeure dans la convergence entre la finance traditionnelle et les infrastructures Web3.

Concrètement, les utilisateurs de MetaMask pourront désormais effectuer des conversions fiat-USDCV et cryptos-USDCV. Le stablecoin pourra par ailleurs être utilisé sur les nombreuses applications de finance décentralisée (DeFi) compatibles avec MetaMask.

👉 Notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Joseph Lubin, cofondateur de Consensys, s’est félicité de ce partenariat :

blockquote icon

Nous sommes à un point d’inflexion dans la façon dont la valeur circule et dont les systèmes financiers sont structurés. […] Nous sommes heureux de collaborer avec Société Générale-FORGE dans le cadre de cette transformation plus large.

SG-Forge a rapidement étendu les partenariats pour diffuser des deux stablecoins principaux : l’USDCV et l’EURCV. En février dernier, l’EURCV avait ainsi été intégré à Ripple (XRP), après avoir rejoint le réseau SWIFT en janvier précédent. Ces évolutions sont importantes pour Jean-Marc Stenger, le PDG de Société Générale-FORGE :

blockquote icon

Nous contribuons à accélérer l’émergence d’un système financier interopérable, combinant les avantages de la technologie blockchain avec la sécurité et la conformité d’un actif émis en Europe, adossé à une grande banque.

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Société Générale-FORGE

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4019 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Société Générale

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

+3 300 % en quelques jours : le prix de cette crypto intrigue après son entrée dans le top 100

+3 300 % en quelques jours : le prix de cette crypto intrigue après son entrée dans le top 100

 Ce tout nouveau stablecoin euro s'impose déjà comme le leader du marché

Ce tout nouveau stablecoin euro s'impose déjà comme le leader du marché

 Le lancement de l'ETF Bitcoin de Morgan Stanley devient de meilleur de son histoire

Le lancement de l'ETF Bitcoin de Morgan Stanley devient de meilleur de son histoire

 Cette star américaine perd 420 000 dollars en Bitcoin à cause d'une fausse application Ledger

Cette star américaine perd 420 000 dollars en Bitcoin à cause d'une fausse application Ledger