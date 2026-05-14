Ledger suspend son projet d’introduction en bourse prévue aux États-Unis - Pour quelle raison ?

Alors que tout semblait indiquer que la société française Ledger se préparait à lancer une introduction en bourse (IPO) imminente sur le marché américain, certaines informations laissent penser que ces ambitions seraient désormais mises en pause. On fait le point…

Ledger aurait mis son projet d'introduction en bourse en pause

L'année 2025 aura été celle d'une accélération notable du nombre d'introductions en bourse de sociétés de premier plan inscrites dans le secteur des cryptomonnaies, dont la plus emblématique reste sans aucun doute l'émettrice du stablecoin USDC, Circle.

De quoi donner des idées à d'autres entreprises du secteur, avec de nombreux projets du genre annoncés pour le courant de l'année 2026, comme par exemple la société française leader des portefeuilles matériels (hardware wallets), Ledger, qui se préparait depuis quelques mois pour une IPO sur le marché américain (NYSE), valorisée à hauteur de 4 milliards de dollars.

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Une opération à l'origine d'un rapprochement stratégique avec les géants de la finance Goldman Sachs, Jefferies et Barclays - mais également d'une inauguration officielle de bureaux new-yorkais organisée le 23 mars dernier - qui vient pourtant de se voir mise en pause.

En effet, certaines informations issues de « deux personnes proches du dossier », relayées par le média crypto CoinDesk, indiquent que la société Ledger n'aurait toujours pas déposé de déclaration d'enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), à l'aide d'un dépôt confidentiel généralement considéré comme la première étape officielle du processus d'introduction en bourse.

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Des conditions de marché difficiles

Selon les informations disponibles, et sans confirmation officielle de la part des dirigeants de Ledger, cette mise en pause du projet d'IPO de Ledger interviendrait suite à la prise en compte de « conditions de marché difficiles », visiblement jugées peu favorables pour mener cette opération dans les meilleures conditions possibles.

Une décision qui fait écho à la décision de report similaire récemment prise par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, également en liste pour une IPO en 2026, alors qu'elle avait pourtant déjà procédé au dépôt confidentiel d'un formulaire S-1 fin 2025.

Mais ce n'est pas tout, car la société Consensys viendrait également de décider de reporter son projet d'IPO à l'automne prochain, pour des raisons apparemment similaires à Ledger.

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Il faut dire que l'introduction en bourse de la société de garde crypto BitGo au mois de janvier a de quoi faire réfléchir, avec une levée de fonds de 213 millions de dollars et un premier élan boursier favorable qui se traduit désormais par une baisse de l'action BTGO supérieure à 30 % en dessous de son prix de vente initial, fixé à 18 dollars.

L'action BTGO de BitGo affiche une baisse supérieure à 30 % depuis son IPO

Une annonce qui coïncide également avec le déclenchement d'une crise sur le marché des actions pré-IPO, suite à la volonté récemment affirmée par le géant de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic de ne pas reconnaître les actions - et leurs représentations tokenisées - qui circulent déjà sur les marchés secondaires, entraînant un véritable séisme dans le secteur.

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Source : CoinDesk

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