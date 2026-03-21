La société française Ledger a annoncé ce 20 mars 2026 la nomination de John Andrews au poste de directeur financier et l'ouverture d'un bureau à New York. Deux décisions qui donnent une nouvelle consistance aux rumeurs d'introduction en bourse au NYSE, évoquées depuis plusieurs mois pour une valorisation dépassant les 4 milliards de dollars.

Ledger : un directeur financier qui connaît le chemin de Wall Street

Vous souvenez-vous de l'introduction en bourse de Circle, l'émetteur de l'USDC ? Elle a eu lieu en juin 2025, et un certain John Andrews y a participé. Il la décrit comme « l'une des IPO tech les plus sursouscrites de ces dernières années ». En tant que responsable des marchés de capitaux et des relations investisseurs chez Circle pendant près de quatre ans, il a notamment coordonné les équipes bancaires de JPMorgan, Citigroup et Goldman Sachs pour mener cette cotation à bien en 2025.

C'est exactement ce type de profil que l'on recrute quand une entrée en bourse se profile à l'horizon... Et Ledger, justement, vient de le recruter. Car depuis plusieurs années, la société de wallet crypto prépare le terrain...

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Fondée à Paris en 2014, Ledger s'est bâtie une réputation mondiale sur ses hardware wallets. Ses appareils protègent aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars en cryptos pour ses clients. Mais en novembre 2025, son PDG Pascal Gauthier confiait déjà au Financial Times envisager une levée de fonds en 2026. Sa conviction : l'argent se trouvait « certainement pas en Europe ».

Quelques semaines plus tard, en janvier 2026, le Financial Times révélait que Ledger était en discussion avec Goldman Sachs, Jefferies et Barclays pour une IPO au NYSE. Sa valorisation visée dépasse les 4 milliards de dollars. C'est presque le triple de sa dernière valorisation connue, fixée à 1,5 milliard lors de sa levée de fonds de 2023.

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Ledger Enterprise cherche à séduire les institutionnels

L'ouverture du bureau new-yorkais représente un investissement de plusieurs millions de dollars, avec des dizaines de postes créés autour de Ledger Enterprise et des équipes marketing. Une inauguration officielle est prévue le 23 mars prochain. Elle verra se réunir les partenaires de Ledger et les acteurs du secteur. Pourquoi New York ? Car c'est là que se concentrent les banques, gestionnaires d'actifs, dépositaires et émetteurs de stablecoins que Ledger cherche à convaincre.

Pour répondre à cette clientèle, deux produits sont mis en avant : Ledger Enterprise Multisig, qui permet à des organisations de gérer collectivement leurs actifs numériques, et Ledger Enterprise Tradelink, une solution de trading sécurisé entre professionnels. La société revendique par ailleurs la protection de plus de 30 % des stablecoins en dollars détenus par des particuliers dans le monde.

🗞️ Ledger viserait une introduction en bourse pour 4 milliards de dollars de valorisation

Cette expansion aux États-Unis tombe au bon moment sur le plan réglementaire : depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, les autorités américaines ont clairement assoupli leur approche vis-à-vis des cryptos. D'autres acteurs du secteur en profitent déjà pour franchir le pas boursier : BitGo vient tout juste de coter ses titres au NYSE. Pour Ledger, la fenêtre d'ouverture est là.

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Source : X

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