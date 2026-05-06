Il est désormais possible de trader sur Hyperliquid directement depuis Ledger Wallet

Ledger annonce le déploiement du Trading perpétuel sur Hyperliquid directement dans le Ledger Wallet. Seuls 20 % des utilisateurs y ont cependant accès, avant un déploiement plus élargi.

le 6 mai 2026 à 17:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Il est désormais possible de trader sur Hyperliquid directement depuis Ledger Wallet
Test logo

Hyperliquid

43.10$

Notre fiche

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Partenaire Kraken

Trader sur Hyperliquid directement depuis son Ledger Wallet

Cette nouvelle fonctionnalité est possible grâce à Yield.xyz, avec Hyperliquid comme plateforme sous-jacente. Cela permet le trading avec effet de levier dans un environnement self-custodial, une première.

blockquote icon

Les utilisateurs de Ledger Wallet peuvent désormais accéder à la liquidité on-chain, où chaque transaction (dépôts et retraits inclus) est clairement signée et vérifiée via le hardware sécurisé de Ledger, garantissant transparence et protection à chaque étape.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49 € (10 € en Bitcoin offerts)
Publicité

Le trading perpétuel représente un juteux marché, estimé à 90 000 milliards de dollars à ce stade. Mais pour Ledger, les utilisateurs prennent des risques :

blockquote icon

Malgré cette envergure, la majeure partie de l’activité se déroule aujourd’hui dans des environnements exposant les utilisateurs à des risques de sécurité significatifs, notamment les wallets de navigateur, les exchanges centralisées et les flux de travail nécessitant une signature aveugle.

👉 Pour en apprendre plus – Qu’est-ce que Hyperliquid (HYPE) ? Tout savoir sur ce DEX dédié au trading de cryptos

À ce jour, les marchés perpétuels dépassent systématiquement les marchés spot. Jean-François Rochet, Vice-Président Exécutif des Services aux Consommateurs chez Ledger, s’est félicité de cette avancée dans un secteur porteur :

blockquote icon

Avec le lancement du Trading perpétuel dans Ledger Wallet, nous apportons une sécurité de niveau hardware à l’un des segments à la croissance la plus rapide du secteur crypto.

À ce stade, 20 % des utilisateurs de Ledger ont accès à cette nouvelle fonctionnalité. L’entreprise rappelle par ailleurs qu’elle n’est pas destinée aux utilisateurs des « juridictions restreintes », dont la France et la Belgique.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Ledger, communiqué

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4056 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ledger

Voir plus
Tout voir
Test logo

HYPE

Hyperliquid

-3%

43.10$

Notre fiche explicative sur

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

 Des centaines de portefeuilles Ethereum vidés pour un total estimé à 800 000 dollars - Que s'est-il passé ?

Des centaines de portefeuilles Ethereum vidés pour un total estimé à 800 000 dollars - Que s'est-il passé ?

 Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

 2 millions de sièges supprimés, des milliers de vols annulés : les compagnies aériennes flanchent face à la hausse du kérosène

2 millions de sièges supprimés, des milliers de vols annulés : les compagnies aériennes flanchent face à la hausse du kérosène