Il est désormais possible de trader sur Hyperliquid directement depuis Ledger Wallet

Ledger annonce le déploiement du Trading perpétuel sur Hyperliquid directement dans le Ledger Wallet. Seuls 20 % des utilisateurs y ont cependant accès, avant un déploiement plus élargi.

Trader sur Hyperliquid directement depuis son Ledger Wallet

Cette nouvelle fonctionnalité est possible grâce à Yield.xyz, avec Hyperliquid comme plateforme sous-jacente. Cela permet le trading avec effet de levier dans un environnement self-custodial, une première.

Les utilisateurs de Ledger Wallet peuvent désormais accéder à la liquidité on-chain, où chaque transaction (dépôts et retraits inclus) est clairement signée et vérifiée via le hardware sécurisé de Ledger, garantissant transparence et protection à chaque étape.

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Le trading perpétuel représente un juteux marché, estimé à 90 000 milliards de dollars à ce stade. Mais pour Ledger, les utilisateurs prennent des risques :

Malgré cette envergure, la majeure partie de l’activité se déroule aujourd’hui dans des environnements exposant les utilisateurs à des risques de sécurité significatifs, notamment les wallets de navigateur, les exchanges centralisées et les flux de travail nécessitant une signature aveugle.

👉 Pour en apprendre plus – Qu’est-ce que Hyperliquid (HYPE) ? Tout savoir sur ce DEX dédié au trading de cryptos

À ce jour, les marchés perpétuels dépassent systématiquement les marchés spot. Jean-François Rochet, Vice-Président Exécutif des Services aux Consommateurs chez Ledger, s’est félicité de cette avancée dans un secteur porteur :

Avec le lancement du Trading perpétuel dans Ledger Wallet, nous apportons une sécurité de niveau hardware à l’un des segments à la croissance la plus rapide du secteur crypto.

À ce stade, 20 % des utilisateurs de Ledger ont accès à cette nouvelle fonctionnalité. L’entreprise rappelle par ailleurs qu’elle n’est pas destinée aux utilisateurs des « juridictions restreintes », dont la France et la Belgique.

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Source : Ledger, communiqué

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