Cette star américaine perd 420 000 dollars en Bitcoin à cause d'une fausse application Ledger

Le chanteur et musicien américain Garrett Dutton, plus connu sous le pseudonyme de G. Love, vient de perdre l’intégralité de son portefeuille Bitcoin estimé à 420 000 dollars. En cause ? Une fausse application Ledger téléchargée sur l’Apple Store.

5,9 BTC perdus à cause d'une fausse application Ledger

Les arnaques en lien aux cryptomonnaies sont nombreuses et toujours plus sophistiquées, avec un seul but évident : dépouiller leurs détenteurs des fonds qu'ils détiennent par tous les moyens possibles. Cela peut même aller jusqu'à prendre la forme d'un faux e-mail des impôts prétextant de possibles sanctions en cas d'absence de déclaration.

Une douloureuse expérience qui n'épargne personne, comme semble le démontrer la récente publication du chanteur américain et leader du groupe de hip-hop blues G. Love & Special Sauce, Garrett Dutton, sur le réseau X au sujet de la perte de ses 5,9 BTC, accumulés au cours des 10 dernières années.

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Un portefeuille estimé à 420 000 dollars qui dormait visiblement en toute sécurité sur une clé Ledger, avant que le chanteur ne change d'ordinateur et ne décide dans le même temps de télécharger une nouvelle version de son application sur l'Apple Store, de toute évidence frauduleuse.

J'ai passé une journée vraiment difficile aujourd'hui : j'ai perdu mes économies pour la retraite à la suite d'un piratage ou d'une arnaque. En transférant mon Ledger sur mon nouvel ordinateur, j'ai téléchargé par erreur une application malveillante sur l'Apple Store. Tous mes BTC ont disparu en un clin d'œil. Garrett Dutton

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Des fonds blanchis via la plateforme KuCoin

Une affaire qui remet une nouvelle fois en lumière le problème de surveillance des fausses applications crypto sur l'Apple Store, régulièrement pointées du doigt dans des affaires similaires, mais également le manque évident de vérifications nécessaires menées par Garrett Dutton, qui aurait dû charger cette application depuis le site officiel de Ledger.

Quoi qu'il en soit, l'erreur semble irréversible, puisque Garrett Dutton a visiblement entré sa phrase de récupération dans l'application malveillante afin d'accéder à son portefeuille, donnant ainsi un accès total et immédiat à ses BTC au malfaiteur en embuscade.

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Selon les données publiées par Garrett Dutton, l'enquêteur crypto ZachXBT a pu remonter la piste de cette opération dont les fonds auraient tous été blanchis via la plateforme d'échange de cryptomonnaies KuCoin.

Dans le même temps, Garrett Dutton, appelle les détenteurs de cryptomonnaies à faire attention. Et autant dire que ce ne sont pas des paroles en l'air, alors que les États-Unis ont enregistré une hausse de plus de 20 % des plaintes déposées pour des arnaques crypto entre 2023 et 2024, avec une perte moyenne estimée à plus de 62 500 dollars, pour un total de 11,4 milliards de dollars.

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Source : G. Love

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