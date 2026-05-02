« La plupart des cryptomonnaies sont des arnaques » d'après Elon Musk

Elon Musk a déclaré devant un tribunal que la plupart des cryptomonnaies sont des arnaques. Une sortie qui intervient dans le cadre de son procès contre OpenAI, dont les projets d'ICO ont refait surface. Pendant ce temps, ZachXBT prend pour cible Worldcoin, un autre projet de Sam Altman.

Musk se lâche au tribunal

C'est une phrase prononcée dans un tribunal d'Oakland, en Californie, qui a fait le tour de la crypto-sphère. Le 30 avril 2026, Elon Musk a déclaré devant un jury que « certains crypto-actifs ont du mérite, mais la plupart sont des arnaques ». La déclaration est survenue en réponse à une question sur les plans avortés d'OpenAI de lever des fonds via une ICO (initial coin offering), en 2018, pendant le procès intenté par Musk contre OpenAI.

Le milliardaire, cofondateur de l'organisation en 2015, accuse la société d'avoir trahi sa mission originelle à but non lucratif en nouant un partenariat avec Microsoft et en commercialisant ses produits. En réponse, OpenAI soutient que Musk avait connaissance d'une éventuelle évolution vers un modèle lucratif, et que l'ICO envisagée faisait partie de cette logique.

👉 Les cryptomonnaies du secteur de l'IA à suivre

À la même époque, ses tweets sur le Dogecoin (DOGE) avaient propulsé le token mème vers des sommets. Tesla qui avait acehté 1,5 milliards de dollars de bitcoins en 2021 a depuis revendu 75 % de ses bitcoins en 2022, ratant une bonne partie du bull run qui a suivi l'élection de Donald Trump. Les 11 509 bitcoins restants ont été dépréciés de 222 millions de dollars au 1er trimestre 2026, mais valaient encore 786 millions de dollars selon les derniers documents partagés par l'entreprise.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Worldcoin dans le collimateur de ZachXBT

Hasard du calendrier, ou pas, le célèbre enquêteur blockchain ZachXBT a publié le 28 avril 2026 un thread accablant sur World (anciennement Worldcoin), l'autre grand projet de Sam Altman. ZachXBT décrit le lancement de la crypto WLD avec un très peu de tokens disponibles (la part de l'offre circulant librement sur le marché), une tactique qu'il compare aux pratiques de FTX à l'époque de Sam Bankman-Fried.

Les critiques ne s'arrêtent pas là. L'enquêteur dénonce une collecte de données biométriques (scan de l'iris) dans des pays à faibles revenus, en échange de petites quantités de tokens WLD. Résultat selon lui : un marché noir de comptes vérifiés s'est développé, vidant le projet de sa promesse initiale, qui était de prouver qu'un utilisateur est bien un humain et non un bot. Il pointe également une inflation de l'offre de tokens à des niveaux insoutenables, tandis que des premiers investisseurs vendraient leurs positions en dehors des marchés via des transactions OTC.

👉 Qu'est-ce que des échanges OTC (over-the-counter) ?

Le WLD s'échange aujourd'hui autour de 0,237 dollar, avec une capitalisation de 784 millions de dollars. Loin des espoirs initiaux du projet.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49 € (10 € en Bitcoin offerts)

Publicité

Source : Fortune, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.