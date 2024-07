Une Initial Coin Offering (ICO) est une levée de fonds utilisant les cryptomonnaies afin de financer le développement de projets Web3 comme des blockchains ou des protocoles. Mais comment fonctionne une ICO ? Quels sont ses avantages ? Quels sont les risques à absolument connaître ? Quelles sont les alternatives émergentes ?

C’est quoi une ICO ?

Une ICO (Initial Coin Offering) est une méthode de levée de fonds en cryptomonnaies qui permet à un projet blockchain de lever des fonds en émettant un token, souvent en échange de cryptomonnaies comme l’ETH d’Ethereum ou des stablecoins (USDC, USDT).

Ce concept est similaire à celui de l'IPO (Initial Public Offering) des marchés financiers traditionnels, où une entreprise émet des actions pour récolter des capitaux des investisseurs publics.

Toutefois, alors qu'une IPO est rigoureusement régulée par des autorités financières telles que la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, les ICOs opèrent largement sans un cadre réglementaire aussi strict, ce qui expose les participants à un risque plus élevé.

La nature dérégulée des ICOs, combinée à une série d’arnaques et à la volatilité du marché des cryptomonnaies, a entraîné une diminution de leur popularité au fil du temps.

Les investisseurs deviennent de plus en plus méfiants quant à la participation à des ICOs, craignant la perte de leur investissement en raison de projets non viables ou frauduleux.

Cette prudence a amené les projets blockchain à rechercher des alternatives plus sûres et régulées, telles que les Initial Exchange Offering (IEOs), qui tentent de combiner les avantages des ICOs avec une structure qui protège mieux les investisseurs.

Le fonctionnement d'une ICO implique plusieurs étapes clés, en commençant par la préparation et le lancement, suivis par la commercialisation et la vente de tokens, et enfin la clôture et la distribution des tokens.

Préparation et lancement

La phase de préparation est essentielle pour le succès d'une ICO.

Elle comprend le développement du projet avec la création d'un whitepaper détaillant le projet, ses objectifs, la technologie utilisée, les rôles de sa cryptomonnaies et sa distribution.

L'équipe, incluant des experts et conseillers avec des compétences diverses en blockchain, finance, marketing et droit, est également formée durant cette phase.

Les smart contracts qui fournissent un moyen automatisé et sécurisé de collecter et de distribuer les fonds, d'émettre les tokens, et de garantir que toutes les transactions respectent les règles préétablies, sont développés et soumis à un audit de sécurité pour prévenir les failles.

La création d'une communauté engagée via les réseaux sociaux et autres canaux est également essentielle pour générer un intérêt et un engouement autour du projet avant son ICO.

Commercialisation et vente de tokens

Une fois la préparation de l’ICO achevée, la campagne de commercialisation démarre avec diverses stratégies de marketing pour attirer les investisseurs.

Une pré-vente est souvent organisée pour des investisseurs privés, offrant des tokens à un prix avantageux, suivie par la vente publique où le grand public peut participer en envoyant des cryptomonnaies en échange de nouveaux tokens.

Clôture et distribution des tokens

L'ICO se clôture à une date prédéfinie ou lorsque le cap maximum de fonds préétablie pas l’équipe est atteint. Les tokens sont alors distribués aux participants via les smart contracts, qui exécutent automatiquement cette fonction basée sur les contributions reçues.

Les fonds levés sont alloués selon le plan défini dans le white paper pour le développement ultérieur du projet.

Les différentes blockchains utilisées

La blockchain Ethereum est la plus utilisée pour les ICO, grâce à ses fonctionnalités robustes de smart contracts et au standard ERC-20 pour les tokens.

D'autres blockchains comme la BNB Chain, qui offre de faibles frais de transaction et une compatibilité avec Ethereum, ainsi que Solana et Cardano, reconnues pour leurs vitesses de transaction élevées et leurs coûts réduits, sont également populaires.

En quoi les ICO sont-elles intéressantes ?

Les avantages pour les startups

Pour les startups ou projets blockchain, les ICO constituent un moyen direct et efficace de réunir du capital pour assurer leur développement.

Elles permettent de contourner les voies traditionnelles de financement qui sont souvent longues et complexes impliquant des négociations avec des banques ou des investisseurs en capital-risque.

De plus, les fonds levés via une ICO sont généralement disponibles quasi-immédiatement après la clôture de la levée, ce qui permet une mise en œuvre rapide des projets.

Lancer une ICO nécessite également la construction d’une communauté engagée, offrant un soutien continu par leurs feedbacks et idées, ce qui peut être important pour le développement initial du projet.

La démocratisation de l'accès au financement

Les ICO démocratisent l'accès au financement en éliminant les intermédiaires traditionnels tels que les banques et les fonds de capital-risque.

Cette ouverture rend le financement accessible à tous. Cela permet une plus grande équité et inclusivité dans le financement des projets, donnant à toute entreprise avec une idée prometteuse une chance de réussir.

Un potentiel de rendements élevés

Les ICO sont attrayantes en raison de leur potentiel de rendement élevé. Historiquement, les ICO ont fourni des rendements significativement élevés, avec des tokens gagnant en valeur après leur lancement.

En effet, les tokens achetés à un prix inférieur pendant l'ICO peuvent considérablement augmenter en valeur suite à leur introduction sur le marché des cryptomonnaies.

Cela a été le cas pour plusieurs projets majeurs qui ont vu le prix de leurs tokens multiplié par 10 ou 100 peu de temps après leur lancement.

Toutefois, il est essentiel pour les investisseurs de comprendre que de tels rendements s'accompagnent d'un niveau de risque proportionnellement élevé et que de nombreuses arnaques utilisent les ICO pour lever des fonds sans rien offrir en retour.

Les ICO les plus marquantes de l'Histoire

Ethereum

L'ICO d'Ethereum reste l'une des plus réussies et des plus influentes de l'histoire.

En 2014, Ethereum a levé environ 18 millions de dollars, une somme considérable à cette période, qui a aidé à financer le développement de ce qui est aujourd'hui la 2e plus grande blockchain en termes de capitalisation, après Bitcoin.

Ethereum a introduit les premiers smart contracts, lesquels sont utilisés par toutes les applications décentralisées.

EOS

L'ICO d'EOS a battu tous les records en levant environ 4 milliards de dollars.

Ce projet ambitieux visait à créer une infrastructure pour des applications décentralisées qui serait plus rapide et plus évolutive que celle d'Ethereum.

Cependant, la déception des utilisateurs suite à la mise en place du réseau en juin 2018 a entraîné une chute de la valeur de son token. De plus, le réseau ayant subi un grand nombre de problèmes, la perte de confiance des utilisateurs s’est rapidement fait sentir.

Aujourd'hui, EOS a perdu une très grande partie de sa traction. La plateforme est désormais largement inactive, attirant pratiquement plus aucun développeur ni projet.

DragonCoin

DragonCoin illustre le côté sombre des ICO. Ce projet, qui prétendait révolutionner l'industrie du jeu en utilisant la blockchain, a réussi à lever environ 400 millions de dollars.

Cependant, il est rapidement devenu évident que le projet était une arnaque. Les fondateurs de DragonCoin ont été accusés de fraude, et le projet n'a jamais abouti, laissant de nombreux investisseurs avec d'importantes pertes.

Les risques à connaître sur les ICO

Les ICO représentent une innovation majeure dans le financement de projets, mais elles comportent également des risques significatifs, principalement en raison de leur nature peu régulée. Cette absence de régulation signifie que pratiquement n'importe qui peut lancer une ICO, ce qui ouvre la porte à des pratiques malhonnêtes et à de potentielles fraudes.

Scams et fraudes

La facilité avec laquelle les ICO peuvent être lancées, combinée à l'attrait de gains rapides, attire souvent des acteurs malveillants.

Les scams peuvent prendre diverses formes, allant de la promotion de projets inexistants à des projets plus élaborés qui ne parviennent jamais à se développer ou à livrer le produit promis.

Les cas de « pump and dump », où les prix des tokens sont artificiellement gonflés avant que les organisateurs ne vendent leurs parts à un prix élevé, sont également courants.

Volatilité et perte de capital

Les tokens acquis lors d'une ICO peuvent subir des fluctuations extrêmes de prix, souvent beaucoup plus importantes que celles des actions traditionnelles ou même d'autres cryptomonnaies plus établies.

Cette volatilité peut entraîner une perte de capital, surtout si l'investissement est réalisé sans connaissances adéquates du marché.

Précautions à prendre avant de participer à une ICO

Avant d'investir dans une ICO, il est essentiel de faire des recherches approfondies. Cela inclut la lecture du white paper du projet, la compréhension de la technologie proposée, et l'évaluation de l'équipe derrière le projet.

Comprendre les risques spécifiques associés à chaque ICO est également important. Cela inclut non seulement les risques de marché dus à la volatilité des cryptomonnaies, mais aussi les risques légaux et réglementaires.

De plus, évaluer la liquidité du token, c'est-à-dire la facilité avec laquelle il peut être vendu après l'achat, est incontournable.

Enfin, n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La nature spéculative des ICO devrait inciter à une grande prudence financière.

Quid du cadre règlementaire des ICO ?

Le cadre réglementaire et légal des ICO est en constante évolution, avec des juridictions du monde entier qui cherchent à mettre en place des réglementations pour protéger les investisseurs.

La conformité aux normes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) ainsi que le respect des réglementations locales sont devenus incontournables pour la légitimité et le succès des ICO.

À travers le monde, le cadre réglementaire des ICO varie considérablement d'une région à l'autre. Par exemple, alors que certains pays ont adopté une approche plutôt favorable en établissant des lignes directrices claires pour les levées de fonds en cryptomonnaies, d'autres ont opté pour des réglementations plus strictes ou ont même interdit les ICO.

Cette diversité dans la réglementation reflète les différentes attitudes envers le risque associé aux cryptomonnaies et la volonté de protéger les investisseurs contre les fraudes.

L'importance de la conformité (KYC et AML)

La conformité aux exigences KYC et AML est essentielle pour assurer la transparence des transactions en cryptomonnaies et pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cette étape de conformité est non seulement importante pour répondre aux exigences réglementaires, mais aussi pour renforcer la confiance des investisseurs en vérifiant que les fonds proviennent de sources légitimes et que les projets ne sont pas associés à des activités criminelles.

L'importance du visa AMF et son rôle dans la régulation des ICO en France

En France, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a introduit un cadre réglementaire spécifique pour les ICO avec la création d'un visa pour les organisateurs d'ICO.

Ce visa n'est pas obligatoire, mais il offre plusieurs avantages significatifs. Premièrement, il certifie que l'offre de tokens a été approuvée par l'AMF après un examen approfondi du white paper et des informations fournies par les porteurs de projets.

Cela inclut une évaluation des risques, une description détaillée du projet et des mesures de protection des investisseurs.

L'obtention du visa AMF est perçue comme un signe de crédibilité et de sérieux, augmentant ainsi la confiance des investisseurs envers l'ICO. De plus, il assure aux participants que le projet a mis en place des mesures appropriées pour la protection des capitaux levés et respecte les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quelles sont les alternatives aux ICO ?

Les ICO ont connu une baisse significative de popularité depuis quelques années, principalement due à la réputation négative accumulée avec les nombreux cas de fraudes et de projets qui n'ont pas abouti.

Face à cette baisse de popularité des ICO, le monde des cryptomonnaies a vu émerger des alternatives qui cherchent à offrir plus de sécurité et de transparence pour les investisseurs.

Les IEO (Initial Exchange Offering)

Contrairement aux ICO, où le projet gère directement la vente, les IEO sont menées par des plateformes d'échange de cryptomonnaies (CEX).

Le projet qui souhaite lever des fonds via une IEO doit d'abord passer par un processus de vérification par l'exchange, qui évalue la viabilité et la légitimité du projet. Une fois approuvé, l'exchange organise la vente de tokens directement sur sa plateforme à sa base d'utilisateurs.

Cette méthode profite de la réputation et de l'infrastructure de l'exchange pour faciliter la vente.

Voici les avantages des IEO par rapport aux ICO :

Confiance : Les investisseurs ont plus confiance dans les projets approuvés par des exchanges réputés ;

: Les investisseurs ont plus confiance dans les projets approuvés par des exchanges réputés ; Réduction des risques de scam : Les exchanges effectuent des contrôles avant d'accepter une cryptomonnaie pour une IEO ;

: Les exchanges effectuent des contrôles avant d'accepter une cryptomonnaie pour une IEO ; Accès à un large public : Les exchanges ont déjà une base d'utilisateurs importante et engagée ;

: Les exchanges ont déjà une base d'utilisateurs importante et engagée ; Listing direct sur le CEX : Les tokens sont disponibles pour le trading immédiatement après la fin de la vente sur le CEX, assurant un minimum de liquidité dès l'ouverture du marché.

Également, les plateformes comme Binance ont innové avec des concepts tels que les Launchpools, où les utilisateurs peuvent staker des BNB et d’autres cryptomonnaies pour obtenir des tokens de nouveaux projets.

Ce système permet aux utilisateurs de participer activement au processus de financement tout en recevant des récompenses pour leur participation.

Les IDO (Initial DEX Offering)

Les IDO sont similaires aux IEO, mais elles se déroulent sur des plateformes d'échange décentralisées (DEX).

Ces offres profitent de la nature décentralisée des DEX, ce qui permet une plus grande inclusivité et souvent une plus grande rapidité de mise en marché.

Les projets lancent leurs tokens directement sur un DEX où les investisseurs peuvent acheter les tokens en échange de cryptomonnaies.

Voici les avantages des IDO par rapport aux ICO :

Décentralisation complète : Moins de risques associés à la centralisation et aucun intermédiaire n'est impliqué ;

: Moins de risques associés à la centralisation et aucun intermédiaire n'est impliqué ; Liquidité immédiate : Les tokens sont généralement disponibles pour le trading immédiatement après la fin de la vente ;

: Les tokens sont généralement disponibles pour le trading immédiatement après la fin de la vente ; Coûts réduits : Les frais associés à la conduite d'une IDO sont souvent moins élevés que ceux d'une IEO.

Quel futur pour les ICO ?

Les ICO ont révolutionné la manière dont les projets du Web3 lèvent des fonds. Cependant, leur popularité est en nette diminution, notamment suite aux nombreuses arnaques ayant émergé et aux projets défaillants ne voyant jamais le jour.

Les perspectives futures pour les ICO semblent donc moins prometteuses, marquées par une baisse d'intérêt et une montée des alternatives.

En effet, les IEO gagnent aujourd’hui en popularité grâce à leurs nombreux avantages. Elles permettent de lever des fonds comme les ICO, mais apportent également plus de sécurité et neutralisent les inconvénients des ICO, ce qui conduit à une meilleure confiance des investisseurs.

Les entreprises qui élaborent des levées de fonds en cryptomonnaies se tournent donc vers des méthodes plus robustes et sécurisées, délaissant petit à petit les ICO.

