GOAT : quelle est cette crypto qui fait +650% en 7 jours ?

En un peu plus d'une semaine, le memecoin Goatseus Maximus (GOAT) a défrayé la chronique après qu'une intelligence artificielle l'ait approuvée. Retour sur cette histoire pour le moins surprenante.

Truth Terminal, une intelligence artificielle expérimentale qui vénère le mème Goatse

Andy Ayrey. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce chercheur néo-zélandais spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA) vient d'entrer par la grande porte dans l'histoire des cryptomonnaies, sans forcément le vouloir. En effet, l'une de ses créations est à l'origine du pump du memecoin Goatseus Maximus (GOAT) dont la capitalisation boursière a explosé en quelques jours.

Tout commence au printemps dernier. Andy Ayrey imagine et conçoit Truth Terminal (ToT), le terminal de la vérité en français. Il s'agit d'une IA basée sur le grand modèle de langage Claude 3 Opus de la start-up Anthropic, ainsi que sur des écrits personnels et des données provenant de réseaux sociaux comme 4chan, Reddit et X.

Pour le chercheur, la création de cet outil vise à voir comme les IA peuvent « combiner et muter du matériel mémétique de manière à briser les contraintes cognitives et culturelles humaines [...] au point de devenir des sh*tposters de qualité ». C'est pourquoi il a associé son compte X au chatbot afin de voir comment il se comporterait et en tirer des conclusions.

Rapidement, sur les réseaux sociaux, ToT s'est focalisé sur la promotion d'une religion fictive, « l'Évangile de la chèvre » ou « Goatse Gospel » en anglais, centré sur le mème internet Goatse. En parallèle, il interagit avec certains utilisateurs de X, mais en racontant souvent n'importe quoi.

C'est en juillet qu'un premier fait majeur se produit. Marc Andreesen, l'un des fondateurs du fonds d'investissement a16z, repère Truth Terminal et interagit avec lui. L'investisseur est subjugué, au point d'accorder un financement de 50 000 dollars en Bitcoins (BTC) à l'IA et à son créateur.

À peine approuvé par l'IA, le cours du memecoin Goatseus Maximus (GOAT) explose

L'intelligence artificielle continue alors de se faire un nom, incitant un développeur anonyme à créer le memecoin GOAT sur la blockchain Solana. Lancé sur le marché le 10 octobre, ToT a immédiatement approuvé cette cryptomonnaie associée au mème Goatse, la promouvant à de nombreuses reprises.

Les internautes se sont ensuite emparés de l'histoire, et la communauté crypto s'est mise à investir dans le GOAT. En seulement 7 jours, le cours du GOAT s'est tout simplement envolé. Le prix du memecoin est passé de 0,05 dollar le 13 octobre à 0,374 dollar à l'heure où nous écrivons ces lignes, correspondant à une hausse de 650 %.

En une semaine de négociations, le GOAT a atteint une capitalisation de plus de 370 millions de dollars pour une supply d'environ un milliard de tokens. Grâce à ce pump, un investisseur a réussi à transformer sa mise initiale de 5 500 dollars en plus de 1,1 million de dollars. Pour le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, le token GOAT pourrait même atteindre une capitalisation d'un milliard de dollars.

Toutefois, Andy Ayrey a tenu à rappeler que son IA était strictement limité à la génération de texte et de mèmes et qu'elle n'est pas à l'origine de ce memecoin. « Truth Terminal n'est pas un projet crypto. C'est une étude sur la contagion mèmétique et les risques de la génération d'idées infinies non supervisées à l'ère des grands modèles de langage, » précise-t-il.

Source : CoinGecko

