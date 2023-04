Selon une étude, 75% des investisseurs en cryptos possèdent des NFT

Voilà un chiffre qui témoigne de l'engouement généré par les tokens non fongibles (NFT) depuis 2021. Plus de 75% des investisseurs en cryptomonnaies détiennent au moins 1 NFT, selon une étude de Coingecko et Blockchain Research Lab.

Les NFTs très populaires chez les détenteurs de cryptos

Cette statistique a été révélée suite à une étude menée conjointement par Coingecko et Blockchain Research Lab. Près de 450 personnes ont répondu au sondage entre décembre 2022 et janvier 2023, révélant que 75 % des détenteurs de cryptomonnaies possèderaient un ou plusieurs NFTs.

On apprend également qu'une faible minorité de 2,5 % a déclaré avoir détenu des NFTs par le passé, mais que ce n'était plus le cas au moment du sondage. Enfin, la partie restante explique n'avoir jamais détenu de NFTs pour deux raisons principales : soit elles ne sont pas intéressées par ce pan de l'écosystème, soit elles n'ont pas encore trouvé le projet qui leur convient.

Interrogé par nos confrères de Blockworks, Anthony Georgiades, cofondateur de Pastel Network, a expliqué que ce chiffre n'était pas étonnant dans le sens où cette classe d'actif est peut-être plus simple à appréhender pour le grand public :

« Les NFT sont certainement plus accessibles et plus agréables que les cryptomonnaies en général. Il est plus facile de se lancer dans l'écosystème en achetant un NFT »

Bien que les NFTs ont réussi à percer au-delà de la sphère de l'écosystème des cryptomonnaies, notamment par le biais de célébrités ayant adopté un Cryptopunk ou un Bored Ape en photo de profil sur les réseaux sociaux, ce secteur reste très mal compris par le grand public.

Néanmoins, le fait de détenir une oeuvre d'art numérique utilisable en tant qu'avatar sur les réseaux sociaux a vraisemblablement convaincu des individus que le discours sur les cryptomonnaies n'a pas convaincu.

Concernant la fiabilité de ce sondage, il est important de noter que pour une question aussi simple que celle-ci (ou la réponse est binaire, oui ou non) un échantillon d'environ 500 personnes est représentatif. En effet, si l'on multiplie le nombre de personnes sondées par 2 ou plus, le résultat ne variera pas de plus de 1%.

👉 Vous souhaitez en savoir plus ? Lisez notre guide complet sur les NFTs pour tout comprendre en 3 minutes.

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Comment les investisseurs utilisent-ils les NFTs ?

Une fois que les gens ont mis le pied dans le monde des NFTs, ils semblent qu'ils continuent à en acheter et à en collectionner d'autres. Au moins 25 % des détenteurs de NFTs ont déclaré en posséder 51 ou plus au moment de l'enquête.

En revanche, les deuxièmes plus nombreux sont les détenteurs de 2 à 5 NFTs. Notez que ceux qui possèdent entre 11 et 50 NFT représentent 18 % des détenteurs.

Enfin, seuls 4,8 % des détenteurs de NFTs ne possèdent qu'un seul NFT. Au vu des statistiques évoquées ci-dessus, cela suggère donc que les gens arrêtent rarement de collectionner des NFTs après leur premier achat.

Concernant la date d'achat du premier NFT, rien de surprenant dans cette étude. La plupart des gens (38 %) ont obtenu leur premier NFT en 2021, lorsque la popularité a connu un véritable pic. On constate également une baisse d'engouement en 2022, où seuls 27 % des sondés ont déclaré avoir découvert les NFTs.

👉 Pour aller plus loin - Un utilisateur dépense par erreur 100 ETH pour un NFT gratuit d'OpenSea

Source : CoinGecko

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.