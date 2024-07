« C’est formidable » – Donald Trump explique son engouement pour les cryptomonnaies

Interrogé par un journaliste de Bloomberg le 25 juin dernier, Donald Trump a été questionné sur son revirement en ce qui concerne les cryptomonnaies. Estimant qu’elles étaient une fraude et « un désastre » à venir, il avait affirmé il y a quelques années ne pas aimer les cryptos.

Mais depuis, les choses ont évolué. Donald Trump explique avoir changé d’avis sur les cryptomonnaies car il a réalisé la menace que représente selon lui la Chine :

Selon Donald Trump, la Chine est « en avance » sur le reste du monde et les États-Unis doivent la rattraper :

L’ex-président des États-Unis a aussi mentionné sa collection de NFT au cours de l’interview de Bloomberg. Il a expliqué son intérêt pour ce secteur particulier des cryptomonnaies :

Le candidat à la présidentielle fait référence aux cartes à collectionner sous forme de tokens non fongibles qu’il a proposées en plusieurs séries. Il s’est félicité du succès de la vente :

« Nous avions un an pour les vendre et elles se sont vendues en une journée. […] Et je l’ai fait 3 fois et je vais le faire une nouvelle fois, car les gens veulent que j’en fasse une autre. C’est un esprit incroyable, c’est beau. »