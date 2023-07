Qu’est-ce que la dédollarisation ? Comprendre ce phénomène que les États-Unis redoutent

L'économie mondiale repose depuis des décennies sur la prédominance d'une seule monnaie : le dollar américain. Cependant, des pays soucieux de minimiser leur dépendance envers les États-Unis essaient de s'en détacher. Ce mouvement, connu sous le nom de dédollarisation, pourrait non seulement changer le paysage économique mondial, mais aussi avoir des conséquences majeures pour les relations entre les pays. Zoom sur le phénomène de la dédollarisation.

C'est quoi la dédollarisation ?

Avant d'expliquer ce qu'est la dédollarisation, il convient de comprendre la suprématie du dollar américain face aux autres monnaies du monde.

La dominance du dollar américain a été un élément incontournable de l'économie mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est à cette époque que les accords de Bretton Woods ont établi le dollar comme la principale monnaie de réserve du monde, utilisée pour stabiliser les devises des nations participant au commerce international. Depuis cette époque, le dollar américain a acquis une telle importance que la plupart des transactions internationales sont libellées et réglées en dollars.

La suprématie du dollar américain dans l'économie mondiale confère aux États-Unis plusieurs avantages :

La domination du dollar donne aux États-Unis une influence significative sur les politiques économiques mondiales. Ils peuvent utiliser cette influence pour faire avancer leurs intérêts économiques et politiques ;

Le dollar américain étant la principale monnaie de réserve mondiale, la demande pour ce dernier est élevée. Cela signifie que le gouvernement américain peut emprunter à des taux d'intérêt plus bas, ce qui réduit le coût de la dette ;

La plupart des transactions internationales étant libellées en dollars, cela élimine le risque de change pour les entreprises américaines et les rend plus compétitives sur les marchés mondiaux ;

Comme le dollar est largement utilisé et accepté à travers le monde, il est généralement considéré comme une monnaie plutôt stable par rapport à d'autres. Cela aide à maintenir la stabilité économique des États-Unis.

Cependant, cette hégémonie du dollar américain face aux autres monnaies s'accompagnent de nombreux inconvénients pour les autres pays. Parmi ceux-ci :

Les pays dont les réserves de devises sont largement constituées de dollars sont économiquement dépendants des États-Unis. Si l'économie américaine souffre, cela peut avoir un effet d'entraînement sur leur propre économie ;

La suprématie du dollar donne aux États-Unis la capacité d'imposer des sanctions économiques à d'autres pays. Les pays qui se retrouvent à l'opposé des politiques américaines peuvent être fortement freinés dans leur développement en raison de cette particularité ;

Les pays qui empruntent en dollars peuvent être confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés si la valeur du dollar augmente par rapport à leur monnaie locale ;

De plus, si un pays accumule une dette importante en dollars, une soudaine dépréciation de sa monnaie locale peut rendre le remboursement de cette dette plus coûteux, créant potentiellement une crise financière.

Définition de la dédollarisation

Maintenant que le contexte est posé, c'est quoi la dédollarisation et pourquoi prend-elle de plus en plus d'ampleur ? Concrètement, la dédollarisation est le processus par lequel un pays réduit sa dépendance envers le dollar américain.

Ce processus peut prendre plusieurs formes, y compris la réduction des réserves de devises en dollars, l'encouragement à l'utilisation de la monnaie locale pour les transactions commerciales et financières, ou l'établissement de pactes commerciaux bilatéraux qui utilisent d'autres devises que le dollar pour le règlement des transactions.

La dédollarisation est souvent motivée par le désir de réduire l'influence économique et politique des États-Unis, de minimiser le risque de fluctuations du taux de change du dollar, de renforcer l'indépendance monétaire et financière ou de contourner les sanctions imposées par les États-Unis.

Bien évidemment, un pays qui choisit la voie de la dédollarisation fera face à d'importants défis, comme la volatilité accrue de sa propre monnaie, une éventuelle instabilité économique et la nécessité d'établir de nouvelles relations commerciales et financières avec ses voisins. Cependant, certains pays voient ces défis comme un coût acceptable pour une plus grande indépendance économique à plus long terme.

Études de cas : l'exemple type de la Chine

La liste des pays mettant en œuvre des initiatives pour se dédollariser ne cesse de croître : Russie, Inde, Argentine, Brésil, Arabie Saoudite, Egypte, Iran, etc. Tous n'ont pas entamé une dédollarisation complète, mais ce sont au moins engagés dans une dédollarisation sectorielle, par exemple pour les échanges de matières premières.

Toutefois, un pays se démarque particulièrement des autres en ce qui concerne la dédollarisation de son économie : la Chine. Depuis maintenant plusieurs années, la Chine a entrepris des efforts pour réduire sa dépendance à l'égard du dollar américain et promouvoir l'internationalisation de sa propre monnaie, le yuan (ou renminbi).

Voici un aperçu des différentes initiatives mises en œuvre par la Chine pour atteindre cet objectif.

Accords de swap de devises

La Chine a mis en place des accords de swap de devises avec plus de 30 autres banques centrales, ce qui permet de sa passer du dollars américain au profit du yuan dans les échanges commerciaux avec ces pays.

L'émission d'obligations libellée en yuans

La Chine a commencé à émettre des obligations en yuans sur les marchés internationaux. Cela aide non seulement à internationaliser le yuan, mais permet également à la Chine d'emprunter à des taux d'intérêt plus bas.

L'initiative « One Belt, One Road

Dans le cadre de cette initiative, la Chine finance des projets d'infrastructure dans de nombreux pays, souvent en utilisant le yuan, ce qui aide à élargir l'utilisation de sa monnaie à l'échelle mondiale.

Le yuan numérique

Cela fait quelques années que la Chine expérimente sa propre monnaie numérique de banque centrale (MNBC), à savoir le yuan numérique. Son introduction à plus grande échelle pourrait potentiellement faciliter son utilisation dans le commerce international.

Les conséquences possibles de la dédollarisation sur l'économie mondiale

Une dédollarisation à grande échelle aurait plusieurs conséquences potentielles sur l'économie mondiale.

Volatilité des devises et risque de change

Premièrement, si les pays commençaient à délaisser le dollar en faveur d'autres devises, cela pourrait entraîner une plus grande volatilité des taux de change. Le dollar américain a généralement été considéré comme une valeur refuge en période de turbulences économiques, en partie en raison de l'importance de l'économie américaine. Si les pays commençaient à détenir des réserves dans une plus grande variété de devises, cela pourrait rendre les taux de change plus sensibles aux chocs économiques spécifiques à chaque pays.

Réorganisation du système financier mondial

Deuxièmement, un mouvement global de dédollarisation pourrait entraîner une réorganisation plus large du système financier mondial. Actuellement, de nombreuses institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international (FMI), sont fortement dominées par le dollar américain. Une réduction de l'utilisation du dollar pourrait donner plus de poids à d'autres devises et modifier l'équilibre du pouvoir au sein de ces institutions.

Impact sur l'économie américaine

Troisièmement, la dédollarisation aurait également des conséquences pour l'économie américaine elle-même. Actuellement, la demande mondiale de dollars permet aux États-Unis d'emprunter à des taux d'intérêt relativement bas et de maintenir des niveaux de dette plus élevés. Si la demande de dollars diminuait, cela pourrait entraîner une augmentation des taux d'intérêt, ce qui rendrait le service de la dette plus coûteux pour le gouvernement américain.

Impact sur les pays en développement

Enfin, les pays en développement qui dépendent fortement du dollar pour le commerce international et les investissements pourraient également être affectés. Si le dollar perdait son statut de monnaie de réserve mondiale, ces pays pourraient être contraints de gérer un portefeuille de réserves plus diversifié et de naviguer dans un environnement de taux de change plus volatil. Cela pourrait représenter un défi significatif, en particulier pour les pays qui ont des institutions financières moins développées.

Conclusion sur le phénomène de la dédollarisation

En somme, si la dédollarisation devait se produire à une échelle significative, elle pourrait entraîner des changements majeurs dans la structure de l'économie mondiale. Cependant, le dollar américain joue depuis longtemps un rôle central dans l'économie mondiale, et il est probable qu'il conservera une place importante pour le moment.

Avec l'avènement de la technologie blockchain et des cryptomonnaies, certains estiment que les monnaies numériques pourraient éventuellement servir de nouvelles monnaies de réserve. Cela comprend à la fois les cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) et les monnaies numériques des banques centrales (MNBC).

L'arrivée des monnaies numériques de banques centrale pourrait potentiellement accélérer le processus de dédollarisation. L'émission de MNBC par des banques centrales peut faciliter les transactions internationales, réduire les coûts de transaction et améliorer l'inclusivité financière. Ces avantages pourraient encourager l'adoption de ces monnaies à la place du dollar américain pour certains types de transactions.

Toutefois, l'adoption des MNBC dépendra de nombreux facteurs techniques et réglementaires. Les questions de sécurité, de confidentialité, d'interopérabilité et de réglementation devront être résolues avant que les MNBC puissent être largement adoptées.

