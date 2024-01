Dédollarisation : les Émirats Arabes Unis effectuent leur premier paiement en dirham numérique vers la Chine

Un acte symbolique, annonciateur d’une transformation profonde. Les Émirats arabes unis viennent de faire leur premier transfert transfrontalier en dirham numérique, en direction de la Chine. Le pays compte ainsi initier un processus de dédollarisation, et renforcer ses liens avec Pékin et le groupe BRICS+.

Les Émirats arabes unis se lancent avec le dirham numérique

Annoncé en 2021 et officiellement lancé il y a un an, le projet de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) des Émirats Arabes Unis est désormais fonctionnel. Cette semaine, le Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice président des Émirats et président du conseil d’administration de la Banque centrale, a effectué un premier paiement transfrontalier symbolique. 50 millions de dirhams numériques (environ 135 millions de dollars) ont en effet été envoyés à la Chine.

La manœuvre a été effectuée lors d’une célébration des cinquante ans de l’établissement de la Banque centrale. La transaction a eu lieu via la plateforme « mBridge ». Il s’agit d’un projet commun de la Banque des règlements internationaux (BRI) et des Banques centrales de Chine, Hong Kong, Thaïlande et des Émirats arabes unis. Il permet notamment la facilitation des transferts transfrontaliers.

Une MNBC phare dans un contexte de dédollarisation

Les Émirats arabes unis et la Chine sont tous deux membre du groupe BRICS+, qui communique de plus en plus sur la dédollarisation en cours de l’économie mondiale. Ce paiement en MNBC est donc un pas de plus vers un système qui se détache du billet vert américain, et il est effectué par deux pays au poids économique conséquent.

Au-delà de la MNBC, les Émirats arabes unis se sont montrés ouverts aux technologies liées à la blockchain ces dernières années. En 2020, le ministère de la Santé annonçait un projet de stockage des données via les registres distribués. En 2022, le ministère de l’Économie annonçait avoir ouvert des bureaux dans le metaverse.

Le pays de la péninsule arabique semble donc décidé à faire de la blockchain et des devises numériques un outil de sa mise à distance du dollar. Cela montre encore une fois que la dédollarisation est un enjeu clé pour certains pays, et qu’une transformation profonde est en cours globalement.

Source : Gulf News

