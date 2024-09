Bybit dévoile son « compte islamique » de cryptomonnaies compatible avec la charia

⛔ Depuis le 20 mai 2022, la plateforme Bybit figure dans la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des sociétés et sites non autorisés. L'organisme n'a pas communiqué davantage d'informations concernant cet ajout. De son côté, l'équipe de Bybit nous a confirmé qu'elle était en discussion avec l'AMF pour résoudre la situation dans les plus proches délais.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit a dévoilé une suite de produits « compatibles avec la charia » et « assurant la tranquillité d'esprit des investisseurs musulmans » accessibles via la création d'un compte dédié, selon son site Web.

C'est Ben Zhou, le cofondateur et PDG de Bybit, qui a annoncé la nouvelle sur X :

World first Crypto Islamic account is now fully live on Bybit. Shariah-Compliant and Initial offerings include spot trading (limited to 75 Shariah-compliant tokens), DCA trading bot, and Spot Grid Bot.

