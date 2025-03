Tokenisation : Comment le géant BlackRock compte-t-il dominer la finance de demain ?

Le 14 mars 2025, le fonds tokenisé BUIDL de Blackrock a dépassé le milliard de dollars d’actifs sous gestion. Avec le BUIDL, BlackRock ne se contente plus d’explorer la blockchain. Il l’intègre dans son modèle d’investissement et envoie un message clair aux marchés : la tokenisation n’est plus un simple concept, elle devient une réalité institutionnelle.

Après les ETF, les fonds tokenisés sont la prochaine innovation majeure de l’industrie financière

Larry Fink, le PDG historique de Blackrock, n’a de cesse de dire, à qui veut bien l’entendre, que la prochaine innovation majeure de l’industrie financière sera la tokenisation des actifs financiers.

Depuis le début de la commercialisation de son fonds Blackrock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) le 20 mars 2024, nous pouvons affirmer avec certitude que le plus gros gestionnaire d’actifs au monde devient officiellement l’ambassadeur du mouvement des Real World Assets (RWA), à savoir la transposition des actifs financiers du monde réel sur une blockchain publique.

Nous allons essayer de comprendre ensemble les raisons qui poussent ce fonds d’investissement, dont la puissance et l’influence sont régulièrement comparées à celles d’un État, à adopter la technologie blockchain pour commercialiser ses produits financiers.

🏠 Pour tout comprendre – Que sont les RWA et pourquoi vont-ils tout changer ?

L’émergence des Real World Assets (RWA) comme toile de fonds

On peut dire que quand la « quatrième branche du gouvernement américain », comme Bloomberg aime à surnommer Blackrock, propose une innovation financière, celle-ci devient rapidement la norme.

Cette innovation repose sur un mouvement appelé Real World Assets, ou RWA. Autrement dit, la transposition des actifs du monde réel sur une blockchain publique dont le Boston Consulting Group (BCG) estime le marché à 600 milliards de dollars d’ici 2030 dans un récent rapport.

⛓️ Qu'est-ce que la blockchain et comment ça fonctionne ?

En effet, Blackrock fait le pari que les actifs financiers du monde réel (actions, obligations, etc.) se retrouveront sur la blockchain en raison des nombreux avantages que cette technologie confère, et d’un réel besoin auquel son utilisation apporte une solution. Effectivement, la tokenisation des actifs financiers offre plusieurs avantages au moment de leur commercialisation :

Une meilleure accessibilité : Les investisseurs peuvent accéder plus facilement à des actifs auparavant réservés aux grandes institutions financières ;

: Les investisseurs peuvent accéder plus facilement à des actifs auparavant réservés aux grandes institutions financières ; Une disponibilité accrue : Les produits financiers sont accessibles 24h/24 et 7 jours /7 en temps réel ;

: Les produits financiers sont accessibles 24h/24 et 7 jours /7 en temps réel ; Une amélioration de la liquidité : Les actifs tokenisés peuvent être échangés plus rapidement ce qui en facilite la revente ;

: Les actifs tokenisés peuvent être échangés plus rapidement ce qui en facilite la revente ; Plus de transparence et de sécurité : L’enregistrement des transactions sur une blockchain garantit une meilleure traçabilité et limite les risques de fraude ;

: L’enregistrement des transactions sur une blockchain garantit une meilleure traçabilité et limite les risques de fraude ; La réduction des coûts de commercialisation : En supprimant certains intermédiaires, la tokenisation permet de réduire les frais de transaction et d’administration.

L’utilisation de la blockchain est vue par Blackrock comme un élément différenciant lui permettant de rendre ses produits plus attractifs, de capter des parts de marchés, d’apparaître comme l’institutionnel le plus innovant, et de devenir un acteur majeur de « cette troisième révolution dans la gestion d’actifs ».

Qu’est-ce que le fonds tokenisé de Blackrock et comment fonctionne-t-il ?

Tâchons maintenant de comprendre comment fonctionne le fonds tokenisé de BlackRock. Le BUIDL est un fonds régulé tokenisé sur la blockchain publique Ethereum. Son objectif est simple : offrir aux investisseurs un produit adossé à des bons du Trésor stable et réglementé, tout en exploitant les avantages de la blockchain.

Le ticket minimum d’investissement requis pour le fonds BUIDL est de 5 millions de dollars, ce qui en fait un produit réservé aux investisseurs institutionnels. Ces derniers bénéficient de la grande flexibilité du token puisqu’il est disponible 24h/24 et 7 jours/7 et ne dépend pas de l’ouverture ou de la fermeture du marché de tel ou tel fuseau horaire.

Une fois collectés, les fonds sont investis par le véhicule financier dans des bons du Trésor américains et des liquidités avec un objectif de rendement de l’ordre de 4 %. Ces actifs garantissent une faible volatilité et une sécurité optimale. En échange de son investissement, l’investisseur reçoit des BUIDL tokens représentant ses parts du fonds.

📈 Retrouvez les RWA dans les 11 tendances qui vont définir 2025

La parité du BUIDL token avec le dollar est de un pour un, c’est à dire qu' un BUIDL token est égal à un dollar. Ces tokens peuvent circuler sur la blockchain, être échangés ou intégrés à des stratégies de finance décentralisée (DeFi). La distribution des rendements est mensuelle, et se fait en BUIDL tokens mintés pour l’occasion directement sur le wallet des souscripteurs.

L’objectif de Blackrock est ici de lancer un produit d’appel conçu pour tester la demande et évaluer les gains d’efficacité liés à la blockchain. Parallèlement, c’est une façon de mettre un pied dans l’écosystème et de s’inscrire comme l’entreprise référente du RWA comme le sont Strategy (anciennement Microstrategy) pour le Bitcoin ou Coinbase pour les exchanges centralisés (CEX).

Un succès immédiat et un signal fort envoyé au marché

Le lancement du fonds BUIDL, en mars 2024, dépasse toutes les attentes. En seulement une semaine, le fonds attire plus de 245 millions de dollars, ce qui place BlackRock parmi les leaders du marché de la tokenisation d’actifs. Aujourd’hui la capitalisation du fonds dépasse le milliard de dollars, avec la grande majorité de ses liquidités sur Ethereum.

Évolution de la capitalisation du fonds BUIDL sur 12 mois (par blockchain)

Les principaux souscripteurs du fonds sont Ondo Finance, qui l’utilise comme sous-jacent de son token OUSG, Ethena et son stablecoin USDtb qui est adossé à 90 % au BUIDL et Frax Finance qui a fait du BUIDL la garantie principale du stablecoin frxUSD. Au regard du succès que le produit rencontre, Blackrock a décidé d’étendre son offre à 6 réseaux blockchains majeurs : Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Solana et Polygon.

Pourquoi un tel succès ? Ce dernier repose principalement sur la crédibilité de Blackrock et l’image véhiculée par le plus gros gestionnaire d’actifs mondial qui inspire confiance. La raison de ce succès repose aussi sur la stabilité des actifs sous-jacents que sont les bons du Trésor américains qui assurent un rendement sûr dans un cadre réglementé. C’est enfin le déploiement du BUIDL sur la blockchain publique Ethereum qui explique sa performance, notamment parce que cette dernière permet une intégration fluide avec l’écosystème DeFi.

Un conglomérat d’entreprises partenaires qui ne va pas s’arrêter aux Money Market Funds (MMF)

Nous l’avons vu, le succès de la commercialisation du BUIDL est incontestable, d’autant plus que Franklin Templeton avait lancé dès 2021 un fonds monétaire tokenisé sans rencontrer le même succès - ce dernier est d’ailleurs aujourd’hui capitalisé à 631 millions de dollars, soit bien moins que BlackRock si l’on considère son ancienneté. Derrière la réussite du fonds BUIDL se cache un conglomérat d’entreprises partenaires.

On retrouve effectivement dans ce panel d’entreprises à la pointe de la tokenisation de fonds : Securitize, Bank of New York Mellon, Anchorage Digital, BitGo, Coinbase et Fireblocks. Le message est clair, ces sociétés souhaitent participer activement au mouvement de tokenisation des actifs en convertissant les actions, les obligations ou les fonds immobiliers en produits blockchainisés. Elles viennent de le faire sur un fonds monétaire tokenisé, et ne s’arrêteront pas là, soyons-en sûrs.

Une nouvelle ère émerge. Une ère dans laquelle le Real World Asset est la condition sine qua non du développement de la finance de demain. Une ère dans laquelle la multiplication des initiatives de tokenisation oblige le régulateur à mettre en place un cadre juridique clair pour ces nouveaux instruments financiers. L’élection de Donald Trump viendra probablement entériner cette tendance de fonds à laquelle les entreprises américaines sont préparées.

💡Les RWA et l’investissement accessible à tous : promesse réaliste ou utopique ?

Blackrock envisage d’ailleurs déjà une deuxième saison pour le BUIDL. Blackrock discute actuellement avec Binance, OKX et Derebit pour faire du fonds tokenisé une garantie de produits dérivés. Ces plateformes viendraient s’ajouter à la liste des courtiers qui utilisent déjà le BUIDL comme collatéral tels que FalconX ou Hidden Road.

Conclusion : « Les premiers qui saisiront la vague pourraient atteindre une part de marché démesurée et définir les canons des futurs standards. »

Cette citation de McKinsey à propos de la tokenisation des actifs du monde réel est lourde de sens.

Avec le BUIDL de BlackRock, les actifs numériques ne sont plus un phénomène marginal. Ils s’intègrent désormais à la finance institutionnelle.

Si l’histoire de BlackRock nous apprend une chose, c’est que lorsqu’il s’engage dans une voie, il la structure et l’impose. BUIDL pourrait bien être le premier jalon d’une finance entièrement tokenisée et dominée par « ces financiers qui dirigent le monde », j’ai nommé Blackrock.

